27.000 personas oyendo a Ramona a las 2 AM: los Espacios de Twitter despegan en España como los hilos con Manuel Bartual

Los hilos son una de las grandes atracciones de Twitter. Aunque según la opinión muchas personas sería mejor usar el formato blog o newsletter para contar historias largas, lo cierto es que con ellos se llega a obtener una visibilidad y una capacidad de conectar con la audiencia que blogs personales no están consiguiendo últimamente. Hace unos años no era así, extrañaba verlos, los llamábamos "tweetstorms" y en España no se popularizaron al nivel actual hasta la mítica historia de Manuel Bartual, que a día de hoy tiene más de 53.000 retuits y más de 111.000 'me gusta'.

Algo parecido a lo que pasó con Manuel Bartual ocurrió anoche con 'Ramona' en los Espacios de Twitter. Esta característica de salas de audio, cuya idea nació de Clubhouse, está mostrando estos días que tiene todo el sentido como función de Twitter. Y no solo eso, sino que es, como veremos, una bomba de visibilidad como pocas en redes sociales.

Según quienes estaban en Twitter a altas horas de la noche, Ramona, mujer y usuaria de Twitter, se unió en un momento dado a un Espacio donde se hablaba de asuntos del corazón, como prensa rosa. Una vez ahí, le dieron paso para que hablara, y su estilo directo y sin tapujos hizo que mucha gente quedara anonadada. Sin embargo, los administradores de la sala le acabaron echando.

Noche histórica en Twitter España, que esta mañana había dejado más de 80.000 tuits bajo la tendencia 'Ramona'

Aun así, era tanta la expectación que Ramona había generado, que la gente quería más. Y Ramona lo hizo. Abrió su propio Espacio y comenzó una noche histórica en Twitter España, que esta mañana había dejado más de 80.000 tuits bajo la tendencia Ramona y aproximadamente la misma cantidad con los términos 'Twitter España'.

Un vistazo a… CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

El funcionamiento en los Espacios de Twitter, clave en la viralización

Ramona ha trascendido a la noche.

Como apuntábamos, los Espacios de Twitter son una bomba de viralización. No siempre, y no para todo el mundo. Pero sí en un caso como el de Ramona, por el funcionamiento que Twitter le ha dado a la característica. A diferencia de lo que ocurre con los retuits o los 'me gusta', donde tenemos que interactuar activamente con el contenido para compartirlo con otros usuarios, la interfaz de Twitter muestra en su parte superior, y de forma totalmente visible y resaltada, qué Espacios están escuchando ahora mismo las personas a las que seguimos.

Esto, cuando una persona con pocos seguidores está asisitiendo a otro Espacio, no genera un efecto particular para nadie. Sin embargo, si son perfiles como Ibai o elRubius quienes se unen a un directo de audio, y Twitter muestra a sus millones de seguidores que sus creadores favoritos están escuchando un Espacio, es cuando se produce una auténtica explosión de oyentes.

Sin que nadie tenga que hacer nada, solo unirse, todos los usuarios verán en la parte superior de su aplicación que cierto Espacio es más y más popular. Y claro, si mi streamer favorito está viendo a las 2 AM un directo con 27.000 personas, ¿cómo no me voy a unir, aunque sea por curiosidad? Y eso fue justo lo que ocurrió.

Anoche, con solo escuchar el Espacio de Ramona, streamers como Ibai o ElRubius indicaron a millones de seguidores que estaban atendiendo a algo grande en directo, amplificando el mensaje de la tuitera

Además de trascender hasta esta mañana el fenómeno Ramona, pues la gente se preguntaba qué había pasado, destacados periodistas deportivos como Rubén Martín han creado Espacios diciendo que querían más de Ramona, y a su espacio se han sumado numerosas marcas ofreciendo sortear muchos productos si Ramona aparecía.

Las marcas han visto un filón en Espacios donde se hablaba de Ramona.

Los Espacios han comenzado una gran andadura

Espacio recién iniciado.

A día de hoy, uno de los formatos en auge son los podcasts. Los Espacios no aportan más que la posibilidad de hacer, de forma muy sencilla y directa, podcasts en directo retransmitidos a toda tu audiencia de Twitter, que muchas veces se corresponde con la audiencia de un podcast, si es que lo tienes. Pero incluso si no tienes un podcast, te aportan la posibilidad de escuchar de forma muy transparente con expertos en cualquier temática, que a menudo también permiten participar a sus seguidores en las charlas haciendo preguntas o simples comentarios.

Personalmente, yo seguía a periodistas estadounidenses que han comenzado a hacer Espacios de Twitter de forma semanal, de manera que sus seguidores supieran que cada miércoles a las 20 horas, por ejemplo, iban a poder escucharles y preguntarles sobre Windows, Android o lo que tocara. Sin embargo, desde hace unas semanas, el ritmo de aparición de Espacios en Twitter España ha crecido.

He asistido a grandes charlas sobre la crisis del Partido Popular, con tuiteros retransmitiendo desde Génova qué pasaba en el partido, a charlas sobre política andaluza de cara a las próximas elecciones, o a conversaciones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. En Español, acudí a un Espacio espectacular entre María Tadeo, periodista de Bloomberg, y Dori Toribio, periodista y corresponsal en Washington. En inglés, a una charla que congregó a expertos en geopolítica junto a más de 30.000 oyentes.

No considero que los Espacios sean una moda, ni pasajera. La moda, a la que todo el mundo se quiso unir sin entenderla, fue Clubhouse, y por eso la función se copió en todos las redes sociales. Vimos a Silicon Valley sacando la fotocopiadora. No, los Espacios son una función muy útil y aprovechable siendo usaba como debe, cuando toca y entre personas que pueden aportarse mucho entre sí y a la audiencia.

A diferencia de lo que ocurrió con Periscope, donde la gente hacía directos "sin contar nada", a los Espacios se les está dando un sentido. Uno que siempre hubo en Clubhouse, pero que parecía muy artificial, pues sus charlas parecían hecha por gente que quería transmitir que "molaba" (generalizando, claro, pero era la sensación que quedaba muchas veces). Parecía que había que usar Clubhouse para ser guay. En los Espacios, los resquicios de aquella red social quedan como una función más de Twitter, que es donde en el fondo ya está la gente que nos interesa, tanto en texto como en audio.