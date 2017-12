5 años de prisión y 10.000 euros de multa: así se quiere perseguir la desinformación política en Irlanda

Promover activamente noticias falsas empleando las redes sociales podría ser ilegal en Irlanda. De prosperar el proyecto de ley presentado la semana pasada en el parlamento, emplear bots para influir en el debate político también supondría una ilegalidad con penas de cinco años de cárcel y multas de hasta 10.000 euros.

Este proyecto legislativo presentado por el partido político Fianna Fáil, que sostiene al Gobierno del país sin participar en él con sus 44 diputados de un parlamento de 158, también contiene restricciones sobre la publicidad política en línea y exigencias a los compradores de anuncios para que muestren un aviso de transparencia en el que se indique su finalidad y su público objetivo.

El fundamento de esta propuesta legislativa se base en la afirmación de que la elección del presidente estadounidense Donlad Trump se produjo por una fuerte influencia de entidades rusas y en la posibilidad de que situaciones similares puedan darse en el país en una campaña electoral o en un referéndum. De hecho, en 2018, está prevista la celebración de una consulta sobre el aborto.

Ley más contundente que la discutida en Estados Unidos

Los castigos más altos, los referidos a la utilización de bots para influir en el debate político, se concretan en el empleo de 25 o más cuentas o perfiles de redes sociales actuando de manera política. Este delito conllevaría multas de 500 euros o seis meses de cárcel en los casos menos graves aumentando hasta un máximo de 10.000 euros y hasta cinco años de prisión por constituir una infracción grave.

Citando a Eoin O' Dell, profesor asociado de Derecho en el Trinity College Dublin, Poynter afirma que "el proyecto de ley toma una página de la legislación Honests Ads propuesta en el Congreso de los Estados Unidos". No obstante, se va un paso más allá al penar el uso individual de bots y la compartición de noticias falsas. Sería una de las legislaciones más contundentes de Europa.

No hay unanimidad sobre si este proyecto de ley tiene posibilidades de prosperar

Al margen de ser una propuesta legislativa controvertida, no está claro que tenga visos de prosperar.

Eugenia Siapera, subdirectora del Institute for Future Media and Journalism de la Universidad Ciudad de Dublín, cree que "tiene buenas posibilidades de conseguirlo", aunque no está completamente segura. El profesor del Trinity College Dublin, sin embargo, contradice a Siapera y cree que tiene pocas posibilidades en su forma actual "debido al hecho de que es un proyecto de ley de un miembro particular presentado por un miembro de la oposición".

De aplicarse, Irlanda tendría difícil juzgar delitos relacionados con las redes de bots, especialmente más allá de sus fronteras, según los expertos.

