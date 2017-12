Alemania acusa a China de espiar a través de LinkedIn: más de 10.000 alemanes se habrían visto afectados

El servicio de inteligencia interior de Alemania, conocido como la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, ha asegurado tras una investigación de nueve meses que LinkedIn se ha convertido en una nueva herramienta para el espionaje chino. Más de 10.000 ciudadanos del país habrían sido contactados en esta red profesional por perfiles falsos manejados por la inteligencia de China.

El análisis fue realizado por esta agencia del Gobierno Federal de Alemania entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, según han detallado, comprobando que agentes chinos han intentado extraer información y encontrar fuentes de inteligencia haciéndose pasar por cazatalentos, consultores o miembros de gabinetes estratégicos contactando con miles de políticos y altos cargos alemanes.

Tras establecer conexión con los potenciales objetivos, los perfiles falsos tratarían de recopilar información mediante conversaciones, llegándo a ofrecer invitaciones para participar en conferencias y seminarios en China.

Buscando la infiltración "en parlamentos, ministerios y otros centros de autoridad"

Según la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, "se trata de un amplio intento de infiltrarse en parlamentos, ministerios y otros centros de autoridad". "Los servicios de inteligencia chinos utilizan nuevas estrategias para atacar en el entorno digital. Las redes sociales, especialmente LinkedIn, son muy utilizadas para obtener información", señala Georg Maassen, presidente de la agencia de inteligencia, en un documento sobre la investigación.

En una decisión inusual, han decidido señalar ocho de los perfiles falsos más utilizados y seis de las organizaciones fraudulentas a las que decían pertenecer con el fin de alertar a los funcionarios públicos sobre los riesgos que entraña la filtración de información personal a través de las redes sociales.

Destaca que los perfiles falsos eran presentados con fotografías de jóvenes con atractivo

Los perfiles falsos muestran fotografías de jóvenes con buena presencia, hombres y mujeres, con nombres como Rachel Li, Laeticia Chen, Eva Han o Alex Li, con cargos como el de headhunter, director de recursos humanos o project manager, pertenecientes a empresas como RiseHR, China Center of International Politics and Economy o Sino-Europe Development Studies. Una de las imágenes de perfil, por ejemplo, fue tomada de un catálogo de moda en línea.

Con ellos también habrían recopilado información sobre hábitos personales, aficiones e intereses políticos de estas más de 10.000 personas. Aunque podría haber más perfiles falsos y ciudadanos objetivos no identificados todavía.

Según una información de Reuters, algunas de estas falsas cuentas también estaban conectadas con altos diplomáticos y políticos de varios países europeos, aunque no puede saberse si en algún momento establecieron conversaciones con ellos.

China dice que las acusaciones son infundadas

El portavoz de Ministerio de Exteriores de China, Lu Kang, tildó de "infundadas" las acusaciones, según Sputnik y Reuters. "Esperamos que las organizaciones alemanas pertinentes, en particular los departamentos gubernamentales, puedan hablar y actuar de manera más responsable, y no hacer cosas que no beneficien el desarrollo de las relaciones bilaterales".

