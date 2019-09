Así es Horizon, el mundo en realidad virtual a lo 'Ready Player One' que prepara Facebook para ser el Second Life del futuro

Los mundos virtuales parecen recurrentes en esta época que vivimos. Second Life lo inició todo mediáticamente en 2003, y no acabó, porque sigue activo, pero sí decayó en poco tiempo. Resulta curioso que su aparición precediera a la de las redes sociales que luego han triunfado, por el hecho de que crear una identidad virtual en la Red fuese algo que llegó antes que compartir nuestra identidad real con vídeos y fotos de lo que hacemos.

Tras Second Life ha habido muchos intentos de que algo así fructificara, siendo PlayStation Home, que duró desde 2008 hasta 2015, el caso reciente más famoso y que se puede decir que triunfó, pero tuvo problemas de privacidad y acabó cerrando. El paso lógico para el futuro de este tipo de plataformas es abrazar la realidad virtual de forma ambiciosa, y eso es justo lo que Facebook presentó ayer de la mano de Oculus con Horizon, un nuevo mundo que la compañía quiere lanzar a comienzos de 2020. Eso sí, llegará en beta cerrada.

Un universo virtual donde por fin aprovechar los avatares de Facebook

Facebook lleva varios años hablando mucho sobre avatares con los que identificarnos en Internet, con ejemplos como utilizarlos en videollamadas y entornos como Facebook Spaces (que se cerrará junto a las Oculus Rooms). Sin embargo, siempre ha parecido algo forzado salvo que fuera para proteger tu identidad real por algún motivo concreto.

Con Facebook Horizon, la compañía sí parece hacer dado con un entorno donde estos avatares personalizables tienen todo el sentido que se les quiera dar para entablar relaciones con otros usuarios. Además de interactuar con personas, Horizon parece estar muy enfocado a la construcción de un mundo como el que vimos en 'Ready Player One', la novela de Ernest Cline que ha llevado al cine Steven Spielberg.

Horizon tendrá salas privadas en las que poder estar solo o comunicarte con los usuarios que elijas sin que nadie más acceda a tus conversaciones.

Horizon todavía no se plantea ni mucho menos como algo tan avanzado como el universo de OASIS, la plataforma de 'Ready Player One' donde incluso se puede acceder al sistema educativo, pero sí permitirá jugar a juegos contra otros jugadores con juegos de equipo y otros tipos de relación social. El mundo también está muy enfocado a la exploración, y para hacerla más cómoda, y dado que es posible virtualmente, existe la teletransportación para ir con un amigo a la Luna o a otro planeta que te apetezca crear. En ese sentido, se utiliza Horizon World Builder, que permite crear con las manos en realidad virtual arrastrando y colocando objetos, algo que funciona de forma muy precisa incluso en iteraciones antiguas de Oculus.

Técnicamente, habrá que ver cuánto tiempo es cómodo interactuar de esta forma en realidad virtual, teniendo en cuenta que en muchos casos hay que estar de pie y con un espacio grande en la casa con el que moverse, pero sociológicamente es muy interesante ver qué comportamientos hace nacer. Eso sí, lo cierto es que la realidad virtual no acaba de despegar, y no parece que un proyecto como Horizon sean suficiente para que los usuarios no entusiastas inviertan en kits, que siguen sin ser baratos.