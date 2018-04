Cazadores de fakes: Ni Benatia reconoció el penalti al Real Madrid ni el vídeo es del partido de anoche

Dicen que una mentira repetida mil veces puede convertirse en una verdad y esta, un falso testimonio del jugador marroquí de la Juventus, Mehdi Benatia, se ha retuiteado más de 3.000 veces y se le ha hecho me gusta más de 2.500. Pese a la masiva difusión, las supuestas declaraciones ofrecidas a beIN SPORTS nunca tuvieron lugar, aunque el tuit en cuestión diga lo que diga.

Para los que no tenga ni idea de lo que hablamos, aquí va un poco de contexto.

El miércoles por la noche, a este futbolista marroquí le señalaron un penalti sobre Lucas Vázquez, jugador del Real Madrid, que significó la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Champions. Fue pitado por el árbitro Michael Oliver en el minuto 93 y convertido en gol por Cristiano Ronaldo.

Le empuja con las dos manos. El pie izquierdo a la altura del pecho. Pero oigan, no es penalti. El torpe es Benatia. Penalti claro. pic.twitter.com/MunljBuzHL — José Luis Sánchez (@JLSanchez78) 11 de abril de 2018

La decisión del colegiado, dudosa para muchos, fue supuestamente comprendida por Mehdi Benatia según el tuit que se hace eco de unas supuestas declaraciones hechas a beIN SPORTS. Muchos usuarios han creído esta cita y la están empleando como demostración de que el penalti fue bien señalado.

Empujé un poco y me puse en contacto con Vázquez por la espalda, pero esperaba que no cayera, al final, si eso le pasaba a uno de nosotros, también estaríamos pidiendo un penalti. El fútbol es así a veces.

Sin embargo, nunca tuvieron lugar. De hecho, tal y como recogen medios deportivos como el periódico Marca, Benatia se mostró molesto por ese penalti. En su opinión, no se podía pitar la pena máxima en una acción como esa en la que, asegura, hizo todo lo posible para no tocar al jugador del Real Madrid.

He jugado partidos, he visto partidos en la tele y tú no puedes pitar una falta en este tipo de acción. Es exasperante para nosotros después del esfuerzo que habíamos realizado, este era un partido que debía acabar en la prórroga.