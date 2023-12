Esta canción de Expediente X fue un misterio durante 25 años. Gracias a la colaboración de los usuarios, ahora conocemos su nombre

Internet puede ser un lugar que destaca por tener muchos problemas y sobre todo toxicidad. Pero también tiene una parte positiva, como hemos visto recientemente en X con una historia que nos ha fascinado de colaboración para resolver un "misterio" que no tenía solución desde el año 1998.

Toda esta historia arranca con el usuario en X @laurenacona que estaba viendo un capítulo de la serie Expediente X y en una de las escenas escuchó una canción country de fondo en un bar. Al momento, para poder identificarla, activó Shazam. Pero vio como no detectaba la canción, y tras buscar la letra literal en internet también vio que "no existía". A partir de ahí comenzó una investigación para poder sacar esta canción a la luz.





Tras detectar que no se podía encontrar la canción de Expediente X de manera fácil, pasó a buscar en internet hasta ver que en IMDB los comentarios también afirmaban que buscaban esa "canción perdida", ya que desde 1998 nadie había podido saber el nombre ni el autor.

Su hilo comenzó a hacerse viral, teniendo ahora mismo casi 20 millones de visitas, y acaparó al atención sobre esta canción misteriosa. Los siguientes pasos fueron ir a los créditos del episodio y ver que "Jeff Charbonneau" era el editor musical, rastreando su trayectoria sin éxito. En Reddit pudo encontrar más referencias, pero solo de gente que seguía buscando la canción desde el siglo pasado.

El hilo comenzó a hacer su efecto, y algunas personas comenzaron a colaborar rastreando las impresiones del editor musical, que afirmaba que no tenían la figura de "supervisor musical" y eran los guionistas los que elegían la música. Es por ello que la especulación se comenzó a situar sobre que la canción no había sido compuesta específicamente para el episodio.

Esto quiere decir que se habría extraído de un CD que no había estado disponible de manera pública y que lógicamente no se digitalizó. El propio Jeff no tenía hojas de referencia y recomendaba solicitarlo directamente a FOX. Pero de nuevo internet hizo su magia y alguien consiguió la hoja de referencias compartiéndola en X.

De esta manera, en un hilo y unas pocas horas, el misterio que llevaba más de 20 años sin resolverse llegaba a su final. La canción de este episodio se llamaba "Staring At The Stars" de Glenn Jordan y Dan Marfisi, que también aparecen en el episodio 605. Finalmente, uno de los participantes de esta historia contactó con el propio Glenn Jordan y están buscando la manera de subir la canción a internet para que todo el mundo pueda acceder.

Con esta historia podemos ver como claramente en internet con un grandísimo trabajo colaborativo se puede lograr hacerse con el objetivo que en este caso era el nombre de una canción con sus autores. De esta manera, si, internet tiene un lanzo positivo muy importante.

