El gran 'mute' ha llegado a TikTok: por qué cientos de vídeos se están quedando sin música

TikTok es sin duda la red social del momento donde cualquiera nos podemos tirar horas y horas deslizando viendo vídeos de diferentes creadores como retos o simplemente contando su día a día. Con el objetivo de tener una mayor aceptación es normal que en estos vídeos se use música de fondo. Pero esto ya no va a ser posible tras el desacuerdo entre Universal Music Group y TikTok.

A finales de enero, Universal Music Group manifestó su intención de retirar los derechos de todas sus canciones de TikTok, teniendo una gran cantidad de artistas de gran fama como Taylor Swift o Bad Bunny. Pese al ultimátum, TikTok siguió en su plan inicial y no cedió lo más mínimo haciendo que ahora suframos las consecuencias de ello.

TikTok se enfrenta a un "gran silencio"

La consecuencia más importante es la de eliminar la música de su plataforma y que ya se había usado en millones de vídeos. En un primer momento, había llegado a ser común ver como algunas creaciones habían sido completamente silenciadas, apareciendo el icono de un altavoz con una línea atravesándola. Pero no afectará solo a la canción exclusiva de un artista de Universal.

En muchos casos los artistas trabajan de manera conjunta en una misma canción. En el caso de que aunque sea en 5 segundos cante alguien cuyos derechos están en Universal, se va a eliminar el vídeo también. Esto se debe a que existe el término 'derechos de autor compartidos' en el que una canción es de varias personas. Esto hace que también se afecte a compositores de otras compañías como Sony o Warner así como cientos de personas independientes.

Esto hará que sin duda sean muchas más canciones de las esperadas las que tengan que ser silenciadas, aplicándose un 'mute general'. Precisamente hay creadores que han manifestado que han visto como han hecho de una 'escabechina de vídeos silenciados', al silenciar vídeos que tienen millones de reproducciones.

Nuevamente, debemos sufrir el 'tira y afloja' que existe entre TikTok y la industria en general. Si nos remontamos a los momentos donde se negociaba este acuerdo, debemos recordar que se acusaba a TikTok de no querer pagar el valor justo por la música al no querer pagar lo mismo que el resto de redes. Pero TikTok afirma que los culpables son Universal al 'poner su propia codicia por encima de los intereses de los artistas'.

Sea como sea, no hay acuerdo y esto hará a los creadores que deban replantear el uso de música en sus creaciones, haciendo que deban tirar de ingenio para sacar nuevos retos hacia adelante o nuevo contenido. Y es que muchos vídeos se fundamentan 100% en música y ahora se verán totalmente inútiles al no poder tener esa música de fondo.

¿La solución de TikTok? Permitir a posteriori hacer un cambio en la canción elegida para este vídeo. Pero esta ya no es una buena solución ya que muchas canciones se eligen para ir acordes al contenido y no tiene sentido posteriormente hacer un cambio. Ya vimos un ejemplo claro con un vídeo viral de TikTok puso de moda una canción de hace 43 años sin demasiada complicación. Esto es algo que a priori no se va a volver a repetir.

