Instagram se suma a la moda de los NFT. Pero la moda se está acabando, y su valor, evaporándose

Instagram se va a unir a la ¿fiesta? de los NFT. Quizá unos meses tarde ante el poco valor que va quedando en estos criptoactivos, pero quizá a tiempo de poder aprovechar el momento del mercado.

Adam Mosseri, que está al mando de Instagram, acaba de anunciar que esta semana comenzarán a probar estos "coleccionables digitales" con muchos creadores en Estados Unidos. Lo que cuentan de momento no es sorprendente, y va en la línea de lo hecho por otras redes sociales como Twitter: permitirán compartir NFT.

NFTs on Instagram 🎉



This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.



See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr