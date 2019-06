Tras muchos meses de rumores, compras y contactos con terceras compañías por parte de Facebook, la compañía de Mark Zuckerberg ha confirmado la existencia y lanzamiento para 2020 de Libra (con símbolo ≋) y Calibra. Lo primero es, tal y como se venía hablando, una nueva moneda de código abierto basada en blockchain, mientras que Calibra son dos cosas.

En primer lugar, es una nueva subsidiaria financiera independiente de Facebook que permitirá operar con Libra, y en segundo lugar, es una cartera digital que estará disponible en Messenger y WhatsApp, y también como aplicación independiente en iOS y Android, que la compañía espera presentar en 2020.

Así, tenemos una nueva subsidiaria financiera, Calibra, con la que pretenden prestar servicios financieros básicos, y que cuenta con un monedero para llevar a cabo operaciones como ahorrar, enviar dinero y gastar, también llamado Calibra, que funciona con Libra, la criptomoneda de la que Facebook es fundadora junto a otras grandes empresas de varios sectores, que según el comunicado es "segura, escalable y confiable". La licencia open source que utiliza es Apache 2.0.

Libra y Calibra: el plan de Facebook para que enviemos y recibamos dinero en WhatsApp y Messenger y llegar a ser nuestro "banco"

Facebook afirma que el 70% de las pequeñas empresas en países en desarrollo carecen de acceso al crédito, a lo que suma que los migrantes pierden 25.000 millones de dólares anuales por comisiones. Claramente, con Calibra quiere convertirse en una empresa que conceda créditos con intereses bajos (aunque sobre esto no se ha anunciado nada) y que permita enviar dinero sin comisiones.

Y sobre esto sí explica y muestra en gráficos que podremos enviar dinero bajo su moneda Libra libre de comisiones. Sin embargo, Facebook habla de comisiones bajas, no de no tener comsiones. Habrá que esperar para confirmar cómo funciona. Por ejemplo, podrían no tener comisiones los envíos de Libra a Libra nacional, pero sí internacional, o cobrar comisiones en el tipo de cambio a monedas reales. Su control será llevado a cabo por la Asociación Libra, que garantizará su estabilidad gracias a fondos aportados por compañías como Visa, MasterCard, PayPal o eBay.

No es algo tan extraño a día de hoy con plataformas como Bizum en España, que permiten envíos instantáneos y sin coste, pero a nivel global sigue siendo un pequeño dolor de cabeza, particularmente cuando servicios como PayPal se asocian a tarjetas y no a cuentas bancarias. El valor de Libra podrá convertirse a y desde monedas en circulación como el euro o el dólar, pero el tipo de cambio puede variar, algo que siempre se explicará gráficamente en las aplicaciones.

Bajo Calibra, Facebook promete que con Messenger podremos "recargar fondos, retirar dinero, comprar un café o dividir la cuenta" y que con WhatsApp podremos "transferir dinero a amigos y familiares en casa y en todo el mundo", pero no está claro si habrá diferencias entre servicios o si por el contrario ofrecerán las mismas funciones.

Además de entre personas, Facebook también quiere que Calibra y Libra puedan usarse en negocios para cobrar a los clientes, tanto en persona como entre distintos países. Podrá utilizarse Calibra sin tener cuentas de servicios de Facebook, pero será necesario verificar identidad aportando documentos.

La primera versión de Calibra admitirá pagos entre pares y otras transacciones de este tipo, como códigos QR que los pequeños comerciantes pueden usar para aceptar pagos en Libra. Con el transcurso del tiempo, se incorporarán otras, incluidos pagos en la tienda, integraciones en sistemas de punto de ventas y más. Libra y Calibra van a ir mucho más allá del móvil, es casi seguro.

Libra no estará controlada sólo por Facebook: estas son sus implicaciones

La Asociación Libra es una organización sin ánimo de lucro con sede en Ginebra, Suiza, donde se han establecido por el "historial de neutralidad y apertura global a la tecnología blockchain" del país.

Los miembros fundadores son MasterCard, PayPal, PayU, Stripe, Visa en lo que respecta a pagos. En cuanto a tecnología y mercados, Booking Holdings, eBay, Facebook, Farfetch, Lyft, Mercado Pago, Spotify y Uber. En telecomunicaciones están Illiad y Vodafone, y como empresas especializadas en blockchain, Anchorage, BisonTrails, Coinbase y Xapo.

Tampoco faltan miembros de capital riesgo, como Andreessen Horowitz, Breakthroug Initiatives, Ribbit Capital, Thrive Capital y USV. Por último, representando a organizaciones sin fines de lucro, Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps y Womens World Banking.

"El rol de Facebook en la gobernanza de la asociación será igual que el de sus pares", han mencionado respecto al papel de Facebook en Libra

Como vemos, sólo en este sentido ya parece que la propuesta con Libra será muy potente, por el apoyo que la criptomoneda puede tener de Visa, Mastercard o PayPal, que son actores fundamentales del manejo de dinero en Internet y fuera de Internet. Si logran implementar Libra como una opción de pago dentro de sus servicios, se habrá dado un gran avance en su implementación.

La Asociación Libra se encarga de la evolución de la ampliación de la red y la reserva, y cada uno de los miembros fundadores de la asociación ejecuta uno de los nodos de validación de la red de blockchain de Libra. La asociación es responsable por sí misma, pero se espera que Facebook la lidere durante los primeros pasos de Libra para su impulso, durante 2019. "El rol de Facebook en la gobernanza de la asociación será igual que el de sus pares".

En el día a día de la asociación, regirá el Consejo de la Asociación Libra, compuesto por cada miembro fundador, que tiene un voto. Estos serán importantes para tomar decisiones, que según su importancia, requerirán distintos umbrales. Son bienvenidos nuevos miembros, de hecho detacan una labor de reclutamiento de los actuales.

El complejo asunto de la privacidad

Facebook ha puesto mucho énfasis en la seguridad de Libra y Calibra, tanto para que la moneda se mantenga estable como para que la cartera no sea hackeada y el dinero y la información se mantengan seguros. Para ello, seguirá los mismos procesos que a día de hoy llevan a cabo los bancos, ofreciendo incluso asistencia 24 horas. Pero, ¿qué pasa con la privacidad y mis datos?

Es la gran pregunta que rodea todo lo relacionado con Facebook estos días. En el comunicado, Facebook afirma que Calibra que "no compartirá información de cuentas o datos financieros con Facebook Inc. o cualquier otro tercero sin el consentimiento del cliente. La información de las cuentas y los datos financieros de los clientes de Calibra no se utilizarán para mejorar la segmentación de anuncios publicitarios en la familia de productos de Facebook Inc."

¿Cuándo se compartirá? Según Facebook, "Los casos limitados en los que esa información podría ser compartida responderán a cuestiones de seguridad de las personas, al cumplimiento de la ley y a la necesidad de proporcionar funcionalidad básica a quienes usen Calibra". A su vez, "Calibra utilizará los datos de Facebook Inc. para cumplir con la ley, proteger las cuentas de sus clientes, mitigar el riesgo y evitar cualquier actividad delincuencial."

"La información de las cuentas y los datos financieros de los clientes de Calibra no se utilizarán para mejorar la segmentación de anuncios publicitarios en la familia de productos de Facebook Inc"

Esta parte parece ofrecer ciertas garantías, pero en lo que respecta a proveedores de servicios y procesamiento de pagos, Facebook afirma que "Cuando se autoriza un pago, compartimos los datos necesarios para procesar dicha transacción con terceros. También compartimos datos de clientes de Calibra con proveedores administrados o de servicios". A ello, suma que Calibra "puede compartir datos globales con Facebook, Inc. o terceros, relacionados con el rendimiento de sus productos y servicios", aunque el ejemplo que dan es usarlos para elaborar gráficos de número de usuarios totales.

Los datos que Calibra usará de Facebook, no asociados a personas, podrán usarse para "mejorar el producto". Esto es ahora, pero ¿cómo puede cambiar de cara al futuro? Probablemente, mucho, como todo en Facebook. En el caso de que eso ocurra, el mensaje es claro "si alguna característica de los productos de Calibra puede personalizarse o mejorarse con datos de Facebook, primero obtendremos el consentimiento de los clientes para compartir los datos relevantes con Calibra."

Disponibilidad

Calibra y Libra estarán disponible a partir de 2020. Facebook quiere llevar la moneda y el monedero al máximo número posible de países, pero de momento no ha desvelado en cuántos se lanzará.

