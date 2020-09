Hasta LinkedIn se suma a la moda de las 'stories': ya tenemos dónde compartir vídeos de nuestra oficina

LinkedIn ha presentado hoy su nuevo diseño; uno que va unido al lanzamiento a nivel mundial de una nueva funcionalidad: las Stories, que permitirán a los usuarios de esta red social profesional publicar fotos y vídeos que desaparezcan tras 24 horas.

Así, LinkedIn se suma también al auge del vídeo y el contenido efímero, que muchos podríamos relacionar a priori con otras redes sociales con un enfoque temático más informal, como Instagram o Snapchat.

De hecho, LinkedIn ha innovado poco al trasladar este formato a su terreno: imágenes animadas o decorables con texto y 'stickers' en nuestras stories, stories de nuestros contactos en la parte superior de la newsfeed...

Esta función lleva unos meses en prueba en cuatro países (Brasil, Australia, Francia y Países Bajos), una lista que hoy se amplía a Estados Unidos y Canadá... y que de aquí a finales de la semana que viene se irá ampliado a todo el mundo.

"Brindan a los miembros la libertad de compartir [contenidos] de manera más auténtica", afirma Liz Li, directora de gestión de productos de LinkedIn, que destaca que la característica de las stories de que permanezcan online sólo durante 24 horas hace "menos intimidante" compartir contenidos en la red social:

"No estás obligado a compartir las mismas cosas que compartirías en otras redes. Eso no significa que no puedas compartir una foto de tu perro... pero el objetivo es mantener el mismo tipo de conversaciones que tendrías en tu lugar de trabajo".