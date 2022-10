Me han bloqueado la cuenta de Instagram: la red social está suspendiendo muchas cuentas por error

La tarde de este lunes ha empezado realmente movida para un gran número de personas que poseen cuenta en Instagram. Sin ningún motivo aparente, la red social está suspendiendo la cuenta de miles de personas sin ningún tipo de justificación. Este hecho ha provocado que sean muchos los usuarios que se hayan plantado en Twitter ha preguntar si es algo aislado o también ha ocurrido a más personas.

Todos estos usuarios que se han reportado por Twitter han visto como al entrar a su cuenta de Instagram mostraba un mensaje avisando de lo siguiente: Suspendimos tu cuenta el 31 de octubre de 2022. Se da un margen de 30 días para poder oponerse a la decisión que ha tomado la propia Instagram pero sin dar ningún motivo aparente.

En los momentos de escribir este artículo no se conoce demasiado bien el motivo de este tipo de suspensión que se está practicando de manera ilógica. Lo que parece que está ocurriendo es que se están presentando diferentes problemas a la hora de iniciar sesión con la cuenta de Instagram y tras varios intentos el sistema lo que está haciendo es bloquear la cuenta sin razón alguna.

En las pruebas que hemos realizado podemos entrar sin problema a la red social en algunos dispositivos únicamente, aunque parece que esta suspensión está llegando en escala a gran parte de los usuarios. Es posible que sea a consecuencia de una caída del servicio en general, y los múltiples intentos de sesión provoquen que el sistema suspenda la cuenta automáticamente. Lo que está claro es que es un error de la plataforma, y que está generando las dudas de los usuarios al querer recuperar su cuenta suspendida.

Tal y como se está conociendo a través de Twitter, este no es un fallo que esté afectando a una región geográfica concreta sino que afecta a nivel mundial. Las cuentas afectadas tampoco depende del número de seguidores, ya que numerosos influencers han visto también como se les suspendía la cuenta alrededor del mundo.

Instagram ya se ha pronunciado al respecto en su cuenta de Twitter donde reconoce que existe un error y que ya trabaja para solventarlo. Si bien, solo habla de los problemas que están existiendo para iniciar la sesión, pero no menciona la suspensión masiva de cuentas.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown