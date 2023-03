La mejor campaña promocional en TikTok existe y ya lleva 22 millones de visitas: una historia de gatos-meme y talleres de coches

Abres TikTok. Te aparece un vídeo con el siguiente mensaje: "Chicos mentí en mi currículum y conseguí un trabajo para encargarme de las redes sociales de este taller de carrocería, por favor difundid esto para que no me despidan". En la imagen vemos el susodicho taller... y, bailando detrás, una versión gigante del meme Maxwell The Cat (y su correspondiente y repetitivo tema musical). Fin del vídeo.

¿Qué acabamos de ver? Pues bien, lo creas o no, estamos ante uno de los mayores casos de éxito de uso de TikTok para promocionar un negocio, y se publicó el pasado día 20 de febrero. Hablamos de una publicación que desde entonces acumula 14.200 respuestas, 4,2 millones de 'likes' y 24 millones de visualizaciones.

50,000,000+ views



187.4K followers



All in just 7 days



Here's the fascinating (and hilarious) story of how a random Fort Lauderdale auto shop blew up and went crazy viral on TikTok: pic.twitter.com/xSQoNBL421 — Tommy Clark 🐳 (@tclarkmedia) February 28, 2023

Pero sumando todos los vídeos publicados en la semana siguiente por el mismo negocio, los números cosechados son aún más espectaculares: más de 187.400 seguidores y de 50 millones de visualizaciones, y varios de los vídeos publicados posteriormente han superado el hito del millón de visualizaciones.

Se trata de Clancy's Auto Body, un simple taller de automóviles local (no forma parte de ninguna gran franquicia) localizado en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.).

Como explica Tommy Clark, experto en social media marketing, en su cuenta de Twitter,

"Y hasta hace aproximadamente una semana, la gran mayoría de los internautas no sabía quiénes eran. Todo eso cambió después de que se publicó este video desde su cuenta de TikTok".

Los usuarios de TikTok, nos cuenta Clark, inundaron el perfil de Google Locals del negocio para dejar reseñas positivas: fue tan exagerado que Google tuvo que intervenir y supervisar las reseñas. ¿Por qué un simple taller de coches que acaba de debutar en TikTok logra cosechar tal éxito?

And since that first viral TikTok, they've had videos hit:



→ 11.9M views

→ 3.1M views

→ 2.3M views



And a few more that have cracked the 1M mark



Here's an example: pic.twitter.com/CISVsuZqmw — Tommy Clark 🐳 (@tclarkmedia) February 28, 2023

Según Clark, las claves de ello son tres:

Usar con éxito el 'humor desquiciado' tan propio de la plataforma, sabiendo apoyarse en memes pre-existentes.

"El hecho de que un vídeo como éste sea 'lo que funciona' en TikTok logra que a algunos les explote la cabeza".

"Crear personajes e historias para la marca". El community manager ha logrado convertir al jefe y a sus empleados en personajes reconocibles de un 'reality show', así como recopilar los comentarios más habituales y sentar frente a la cámara al fundador de la empresa para responderlos.

"Documentar y crear contenido en torno a su equipo puede ser una excelente manera de entretener y destacar en un vídeo de formato corto".

"Aprovechar un éxito viral". Dieron con la tecla que funcionaba y supieron crear nuevo material coherente con su primer vídeo.

Muy bien, ¿y todo eso cómo ayuda a mi negocio?

Clark reconoce que habrá alguien por ahí diciendo "Todo eso está muy bien, pero ¿cómo mejoró todo eso las métricas del negocio en sí?" (ya sabes, todo ese asunto de los ingresos y demás). "Una pregunta válida", reconoce, y advierte que Clancy's Auto Body podría estar haciendo más en ese aspecto:

"Es más probable generar reservas desde Instagram que desde TikTok, por lo que colocar contenido allí para convertir parte del tráfico debería ser una prioridad. Y ahora mismo, no hay nada allí".

Clark propone al community manager, por ejemplo, que reutilice en Instagram parte del material publicado en TikTok, no sin antes agregar un enlace de reservas y un número de teléfono a su bio.

"El mayor problema en este momento es que existe una fricción innecesaria entre ver los TikToks virales de la marca y hacer una reserva".

Pero también propone, a todos aquellos que no sean gestores de perfiles social media o dueños de negocios, que simplemente "disfrutemos de un ascenso a la fama en TikTok absolutamente hilarante y sorprendente. [...] El poder de esta aplicación nunca deja de sorprenderme".