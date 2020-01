El Ministerio de Sanidad busca colaborar con Google para atajar la promoción de fármacos por parte de 'influencers'

Publicitar al gran público fármacos que requieren prescripción médica está prohibido por ley en España porque, entre otros motivos, su promoción puede provocar un uso indebido con consecuencias para la salud de las personas. Sin embargo, varias influencers han estado recomendando medicamentos que requieren receta médica a lo largo de los últimos meses.

Es un problema constatado por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y por boticarios como Guillermo Martín Melgar, que lleva meses recopilando en su cuenta de Twitter este tipo de promociones, que el Ministerio de Sanidad en funciones pretende atajar contando con la colaboración de Google.

Sanidad analiza la forma para proceder y trabajar conjuntamente con Google frente a este tipo de contenidos difundidos en YouTube

Contra la promoción de fármacos en internet

Según ha publicado la Agencia EFE citando fuentes de Sanidad del Gobierno de España, ese ministerio está analizando la fórmula para proceder y trabajar conjuntamente con Google frente a los contenidos difundidos en YouTube que promocionan fármacos sujetos o no a prescripción.

Promociones llevadas a cabo por personas distintas a los laboratorios farmacéuticos, como determinadas influencers, reza la información.

El objetivo de la iniciativa es "garantizar que la publicidad de medicamentos se ajuste a la normativa vigente y que es la más adecuada y segura para el buen uso de los mismos". Sin embargo, fuentes de Google explican a Genbeta que no han anunciado ninguna acción conjunta con el Ministerio de Sanidad. Solo han recibido un requerimiento al que han dado respuesta, pero hasta que no sepan qué vídeos preocupan a las autoridades no pueden hacer nada.

Google se ha mostrado dispuesta a colaborar con las autoridades sanitarias españolas una vez tenga conocimiento de los vídeos concretos que pueden estar vulnerando la legislación

Un portavoz de Sanidad ha explicado a El País que al tratarse de un "requerimiento general" inicialmente no identificaron vídeos concretos. La intención, no obstante, es que la plataforma de vídeos de Google retire los contenidos o impida el acceso a los mismos por no ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de medicamentos de uso humano.

Pese a la fijación inicial en YouTube, por ser la primera plataforma sobre la que se tuvieron conocimiento de estas prácticas, como se puede comprobar en el trabajo del farmacéutico Martín Melgar, la promoción de fármacos se lleva a cabo también en otras plataformas como Instagram.