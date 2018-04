Richard Stallman sobre las compañías que recopilan datos personales: "No hay razón por la que debamos dejarlas existir"

El programador estadounidense Richard Stallman, padre del software libre, leyenda viviente del mundo informático, ha hablado sin pelos en la lengua sobre la privacidad y la actualidad que vivimos en el mundo tecnológico. Lo ha hecho en una entrevista concedida a Select All de New York Magazine.

La conversación del periodista Noah Kulwin con el actual presidente de la Free Software Foundation se desarrolla en el marco de una serie de entrevistas a destacadas figuras sobre lo que ha fallado en el internet contemporáneo.

Richard Stallman considera una falta de respeto a los derechos humanos la recopilación de datos de los usuarios por empresas y autoridades

En este caso, Stallman aborda con su particular visión los derechos de privacidad, la responsabilidad de las empresas, de las autoridades, el neoliberalismo, además de explicar por qué solamente usa dinero en efectivo cuando hace la compra y rechaza adquirir cualquier producto en Amazon.

El problema cree que está en la recolección de datos, no en su custodia

Stallman comienza respondiendo preguntándose que es la privacidad de los datos. El programador señala que el término implica que si una empresa recopila datos sobre alguien, de alguna manera debe proteger esa información.

No obstante, no cree que ahí esté el problema, en la salvaguarda. El problema lo encuentra en la propia recolección.

Creo que el problema es que recoge datos sobre tu período. No deberíamos dejarles hacer eso. No permitiré que recopilen datos sobre mí. Me niego a usar los que sabrían quién soy. Desafortunadamente hay algunas áreas en las que no puedo evitarlo. No puedo evitar ni siquiera para un vuelo doméstico dar la información de quién soy. Eso está mal. Tú no deberías tener que identificarte si no estás cruzando una frontera y haciendo que te revisen tu pasaporte. Con las recetas, las farmacias venden la información sobre quién recibe qué tipo de receta. Hay compañías que descubren esto sobre las personas. Pero no tienen mucha oportunidad de mostrarme anuncios porque no uso ningún sitio de una manera que les permita saber quién soy y mostrar anuncios en consecuencia.

Por tanto, el padre del software libre concluye que el problema es fundamental, que las empresas están recopilando datos de las personas y que "no deberíamos dejarles hacer eso". Porque, asegura, los datos que recogen serán explotados. "Eso no es una certeza absoluta, pero es una probabilidad práctica, extrema, que es suficiente para hacer de la cobranza un problema", remarca.

Los cuatro malos usos de las bases de datos según Stallman

Esta figura de la informática cree que existen cuatro maneras de que una base de datos pueda ser mal utilizada poniéndose la información a disposición de diferentes intereses.

"En primer lugar, la organización que recopila los datos puede hacer un mal uso de los mismos".

"En segundo lugar, los empleados deshonestos pueden hacer un mal uso de los datos".

"Tercero, las partes no relacionadas pueden robar los datos y abusar de ellos. Eso también sucede con frecuencia".

"Y cuarto, el Estado puede recopilar los datos y hacer cosas realmente horribles con ellos, como poner a la gente en campos de prisioneros. Que es lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Y los datos también pueden permitir, como hicieron en la Segunda Guerra Mundial, que los nazis encuentren judíos para matar".

Dicho esto, Stallman dice no estar interesado en discutir las políticas de privacidad de las principales plataformas digitales porque, principalmente, "las políticas de privacidad están escritas de tal manera que parecen prometerte algún tipo de respeto por la privacidad, cuando en realidad tienen tales vacíos legales que la compañía puede hacer cualquier cosa".

Además, asegura, tampoco quiere discutir sobre el tema porque "la política de privacidad de la compañía no hace nada para evitar que el FBI tome todos esos datos cada semana". Dice que el FBI obtendrá la información que cualquiera empiece a recopilar, siempre que le resulte interesante. "También sabemos que el FBI y otras agencias similares se inclinan a etiquetar a los manifestantes como terroristas", asegura.

"Necesitamos una ley. Que se j*dan. [...] Deja que desaparezcan"

Richard Stallman cree que la justificación de estas empresas a la hora de recopilar todos esos datos se puede rastrear "hasta la ideología neoliberal plutocrática general que ha controlado a Estados Unidos durante más de dos décadas".

Asegura que un estudio estableció que desde 1998 aproximadamente la opinión pública en general no tiene influencia en las decisiones políticas y que estas están controladas por los deseos de los ricos y de los intereses especiales relacionados con cualquier asunto que sea.

De este modo, explica, "las empresas que querían recopilar datos sobre las personas podían aprovechar esta ideología general equivocada para salirse con la suya en cualquier cosa que hubieran querido hacer". Añade, además, que cree que no se les debería permitir esa recopilación de información personal.

Necesitamos una ley. Que se jodan; no hay razón por la que debamos dejarlos existir si el precio es saber todo sobre nosotros. Deja que desaparezcan. No son importantes - nuestros derechos humanos son importantes. Ninguna empresa es tan importante que su existencia justifique la creación de un Estado policial. Y nos dirigimos hacia un estado policial.

Por eso él, explica, no le da sus datos a nadie. Siempre paga en efectivo y solamente en efectivo por esa razón. Y le da igual si la tienda es un pequeño comercio local o un gigante del comercio electrónico como Amazon. "Nadie tiene derecho a seguir la pista de lo que compro. La tienda local, con la que podría hacer negocios, no le daría ninguna forma de conocer mi identidad. Pagaría en efectivo. Con Amazon, no puedo pagar en efectivo, así que no compro desde allí", asegura.

