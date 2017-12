Sal, perritos calientes y novios distraídos: los mejores memes del 2017

Todos los días estamos rodeados de noticias catastróficas y un tanto desoladoras. Muchas veces, un simple meme es capaz de arrancarnos una sonrisa y funcionar como bálsamo en tiempos difíciles.

2017 ha sido un año cargado de memes, y hoy vamos a recopilar algunos de los que fueron más virales. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y seguro que con los memes habría que recalcular esa cifra.

El novio distraído

Surgido a partir de una imagen de stock, este meme es para aquellos que siempre están atentos a lo que no deberían. Ha sido, sin duda, uno de los memes más recurrentes del año, encajando a la perfección con un sinfín de situaciones:

pic.twitter.com/7j8gCluvDL — mandonguilla 🎗️ (@effeditallup) 23 de agosto de 2017

pic.twitter.com/ZQVseAh6AF — Proscojoncio (@Proscojoncio) 23 de agosto de 2017

pic.twitter.com/NR1dju4YMF — Tristan Cooper (@TristanACooper) 23 de agosto de 2017

pic.twitter.com/xntp6VoRQu — R. Lutece 🐯🎄 (@fckingpsychoD) 23 de agosto de 2017

pic.twitter.com/norHUMgk0A — Pablo Sobrado (@PabloSobrado7) 24 de agosto de 2017

Salt Bae

Por momentos podría parecer un personaje salido de 'Final Fantasy X', pero está protagonizado por Nusret Gökçe, un chef turco dueño de la popular cadena de restaurantes Nusr-Et Steakhouse en Estambul.

Su manera de echar la sal sobre la carne le ha hecho mundialmente famoso, demostrando que se puede intentar seducir mientras estamos atentos a una barbacoa. Lo importante es hacerlo todo con estilo...y con gafas de sol:

Şimdi Miami düşünsün dedi. American dream #saltbae#saltlife#salt Una publicación compartida por Nusret#Saltbae (@nusret) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 11:06 PST

Ottoman steak 🔪 Una publicación compartida por Nusret#Saltbae (@nusret) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 2:44 PST

2017 Oscar adayi sensin dedi#saltbae #saltlife #salt @leonardodicaprio Una publicación compartida por Nusret#Saltbae (@nusret) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 5:27 PST

El suicidio de Slobodan Praljak

Este es uno de los más recientes. Praljak había sido condenado a veinte años de cárcel en el juicio por los crímenes cometidos durante las guerras yugoslavas a mediados de los años noventa.

Cuando se emitió el veredicto, sacó un pequeño frasco que contenía un veneno y se suicidó allí mismo. Pese al dramatismo de esta situación, su particular escenificación hizo que muchas personas comenzaran a utilizar esta imagen en las redes sociales:

—Venga, en pie, hay que salir al frío. pic.twitter.com/pTu3iboIln — El Jueves (@eljueves) 30 de noviembre de 2017

¡Todavía no, que son los cuartos! pic.twitter.com/iUf2CJHDx5 — María Dolores Cyberencarnación (@NKsulpiride) 29 de noviembre de 2017

Cada vez que vuelve el debate sobre los límites del humor. pic.twitter.com/IbDI2VGRwK — Napoleón Dinamita (@boboespoco) 29 de noviembre de 2017

Hijos que quieren salir en la BBC

Robert E Kelly y su familia no olvidarán el año 2017. Este profesor de relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Pusan (en Corea del Sur) estaba en medio de una entrevista por Skype con la BBC, pero sus hijos decidieron entrar en escena.

Miles de espectadores británicos disfrutaron de este divertido incidente en directo. Aplausos, sin duda, para sus hijos, ya que fueron totalmente protagonistas de la noticia:

Never give a shit pic.twitter.com/sfW6a9Gr10 — Joe Skrebels (@2plus2isjoe) 10 de marzo de 2017

Los memes de 'First Dates'

Este programa de speed dating, emitido por Cuatro, dio mucho juego en las redes sociales. Además de la personalidades de algunos asistentes, uno de los memes más repetidos ha sido el de los carteles con declaraciones de sus protagonistas.

Un buen ejemplo es "alegre, pero no mucho", una frase dicha por Javier, un hombre de 51 años que asistió al programa para intentar encontrar a su media naranja.

cuando quedas con tu crush pero no te come la boca pic.twitter.com/yF78th8CzI — hehe (@ItsAlbaPica) 21 de abril de 2017

Vaya horas de cenar en #sanvalenvip pic.twitter.com/j4L5ymtOmE — Álvaro Palazón 📺 (@alvaromenlon) 18 de febrero de 2017

Lo del tattoo de Pinocho de Miguel Ángel no iba en broma #FirstDates274 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/f6l7ryTiOW — First dates (@firstdates_tv) 3 de marzo de 2017

Donald Trump firmando documentos

Se llegaron a crear aplicaciones para que cualquiera pudiera colocar cualquier tipo de dibujo o texto en manos de Donald Trump. Si algo hemos aprendido en Internet, es a no sostener un papel en blanco, ya que estamos pidiendo a gritos que nos conviertan en meme.

pic.twitter.com/NOtRJ1vZMW — Ivan Ramirez (@ivan_r) 3 de febrero de 2017

me pic.twitter.com/R64NwAYGKu — Trump Draws (@TrumpDraws) 31 de enero de 2017

space ship pic.twitter.com/zc8ZdNDqb4 — Trump Draws (@TrumpDraws) 2 de febrero de 2017

Roll Safe

Esta imagen servirá para contestar a alguien que haya tenido una idea brillante o absurda. Es lo bueno de los memes, pueden ser reutilizados en situaciones muy distintas.

Está protagonizado por un actor que aparece en un mockumentary sobre la vida en los barrios bajos, emitido en BBC en junio del año pasado. Se toca la sien como queriendo decir: "perlitas de oro aquí dentro".

No te puede dejar en visto si no le hablas. pic.twitter.com/CY3OeK09Lg — Mar. (@marysolmartin) 7 de febrero de 2017

No one can hurt you if you detach yourself from everything and avoid becoming emotionally invested in anyone pic.twitter.com/VavUoE91YH — leighsandra (@loxvatos) 31 de enero de 2017

Meryl Streep gritando

Otra característica de los memes es que pueden ser imágenes del pasado, que de repente se hacen virales años más tarde. Es el caso de esta escena protagonizada por Meryl Streep en la gala de los Premios del Sindicato de Actores del año 2015.

queen: THUNDERBOLTS AND LIGHTNING VERY VERY FRIGHTENING ME

me: GALELILEO ᴳᴬᴸᴱᴸᴵᴸᴱᴼ pic.twitter.com/d7dsteEcmB — ً (@DAREDEVlllS) 19 de marzo de 2017

Britney: my loneliness is killin me



Me: AND I!



Britney: I must confess, I still believe



Me: STILL BELIEVE! pic.twitter.com/VSvdcsepKK — EMANUEL (@blingspice) 18 de marzo de 2017

El "gallo" de Manel Navarro

Ya sabemos que "Eurovisión" ha sido una de las cosas más buscadas en Google en este 2017. Seguro que el gallo emitido por el participante español tiene bastante que ver, ya que durante varios días fue el protagonista absoluto en las redes sociales:

Otro ángulo en exclusiva del gallo de Manel Navarro en #Eurovision pic.twitter.com/WtofKq5iRd — Rafikiscope (@rafikiscope) 13 de mayo de 2017

pic.twitter.com/PmsI0OpVaN — Rotochop (@RotoChop_) 13 de mayo de 2017

El perrito caliente de Snapchat

Gracias a la realidad aumentada, podemos hacer que Snapchat cambie por completo la escena que estemos capturando. Toda la gloria se la llevó este año un perrito caliente que no puede parar de bailar:

Granny Vs. Wiener pic.twitter.com/lUckeGPuUM — Ross Smith (@Smoothsmith8) 15 de julio de 2017

pic.twitter.com/l2wKu0hysc — ♡brittany♡ (@brittany_melone) 4 de julio de 2017

I decided to make a well-looped version of my hotdog fidget spinner vid.



God is dead, and we have killed him pic.twitter.com/jCXxw4cZ02 — MashAllPotatoes🎄🎁🎅❄️ (@mashallpotatoes) 10 de julio de 2017

Las reacciones de Winona Ryder

Gran parte del elenco de 'Stranger Things' subió al escenario durante la gala de los Premios del Sindicato de Actores. Toda el protagonismo se lo llevó Winona Ryder, que parecía estar alucinando con el discurso:

That speech + Winona's face = what I needed tonight #sagawards pic.twitter.com/op4KbA1DIT — Michelle Collins (@michcoll) 30 de enero de 2017

My year so far in a series of stills of Winona Ryder's face. pic.twitter.com/OiyOYAwia3 — Kelsey Gamble 🚮 (@kindofsquishy) 30 de enero de 2017

I somehow managed to take 28 screenshots of Winona Ryder. pic.twitter.com/37hB5yamSS — Jen Lewis (@thisjenlewis) 30 de enero de 2017

Los dueños del mundo

Durante un viaje por Oriente Medio, Trump fue fotografiado junto al rey Salman bin Abdulaziz Al Saud y el presidente egipcio Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil el-Sisi. Los tres aparecen tocando una orbe resplandeciente, pareciendo que van a lanzar un conjuro sobre el planeta.

another view of orb pic.twitter.com/Rt4tMQIVHA — Lysistrata Would Go (@thecastlegate) 22 de mayo de 2017

"Everyone grab on to the cosmic sphere. It's much better than a cosmic cube...believe me!" (HT @PresVillain) #HailHydra pic.twitter.com/7jKLQIdXRt — Ben Gross (@bhgross144) 21 de mayo de 2017

"the three of you have been chosen to find the halfing and bring him to m....whoa wat is up with your tiny hands" pic.twitter.com/CnndYpJ8WE — darth:™ (@darth) 22 de mayo de 2017

Dónde está, que yo la vea

Mientras las principales ciudades del planeta luchan para reducir la contaminación, un madrileño saltó a la fama este año por reírse de este tema tan delicado. Con su, ya mítica, "donde está la contaminación, que yo la vea", ya ha pasado a la historia.

"¿Dónde ves tú la contaminación, dónde?" Las reacciones de los ciudadanos a las restricciones de circulación. pic.twitter.com/9MfHXFWtUQ — El Mundo Madrid (@ElMundo_Madrid) 29 de diciembre de 2016

—Me es indiferente

—Ya pero el principio de incertidumbre dice que

—¿¿¿PERO COÑO DÓNDE ESTA EL ELECTRÓN QUE YO LO VEA??? pic.twitter.com/7yteq7mAKE — Pedro PG. (@CabreadoQuimico) 30 de diciembre de 2016

¿Machismo? ¿Dónde ves tú el machismo? ¿Cómo va a haber machismo si ya pueden votar? Enseñame dónde está eh yo no lo veo ENSEÑAMELO pic.twitter.com/DZGmFQQBwd — sad misty (@acidicsilence) 29 de diciembre de 2016

Kendall Jenner y Pepsi

Pepsi decidió contratar a una mujer famosa, blanca y millonaria para que apareciera como mediadora entre los protestantes y la policía en un spot publicitario. La mezcla no salió nada bien, y terminaron por retirar esta campaña. Las redes sociales fueron las responsables de ello, ya que se llenaron de mensajes muy críticos al respecto:

I AM SCREAMING pic.twitter.com/3aWFdvmz5j — reggie (@1942bs) 4 de abril de 2017

"Kendall please! Give him a Pepsi!" pic.twitter.com/IntFNmCpTr — Zito (@_Zeets) 4 de abril de 2017

pic.twitter.com/RQDv2lO4w3 — David Weiner (@daweiner) 4 de abril de 2017

who else is reminded of Dr Martin Luther King's famously resonant "I have a Pepsi" speech pic.twitter.com/xX5h3it3d1 — Scott Ludlam 🌈 (@Scottludlam) 4 de abril de 2017

Trump lanzando rollos de papel

Lo que nos queda claro es que Trump es una máquina de fabricar memes. El pasado mes de octubre volvió a ser protagonista de una polémica, tras arrojar rollos de papel a los damnificados por el huracán María en Puerto Rico.

#Trump "dando ayuda" en #PuertoRico. El Presidente de EEUU aventaba papel. Lamentable. #Contraportada pic.twitter.com/f2Q0CualgY — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) 4 de octubre de 2017

LMFAOOOO only on Twitter pic.twitter.com/SLt8hU2RfO — Matt 🎁 (@KlNG_MATT) 5 de octubre de 2017

He's heating up 🔥🔥🔥#trump #nbajam pic.twitter.com/TX3cT1wZGo — SPUN (@SPUN) 4 de octubre de 2017

Como vemos, 2017 ha sido un año repleto de memes muy variados. Seguro que muchos de ellos se seguirán utilizando en 2018, pero la mayoría de ellos se verán eclipsados por nuevos momentos que se harán virales en las redes sociales.

