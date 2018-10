Snapchat ahora quiere parecerse a Netflix con "Snaps Originals"

Aunque la pérdida de relevancia de Snapchat ha sido descomunal desde la llegada de su "clon", Instagram Stories, su cofundador y CEO Evan Spiegel no se resiste a no ser rentable y no tener futuro. Por ello, la compañía tiene que lograr hacer crecer su valor y diversificar el debilitado producto. Uno de los intentos de mejorar la situación (Snapchat ha caído un 52% en bolsa desde principios de año) llegará de la mano de series originales de cinco minutos de duración que llamarán "Snap Originals".

El nombre recuerda a los originales de Netflix, que la compañía de Reed Hastings comenzó a producir para diferenciarse de sus competidores y lograr contar con un catálogo atractivo. En el caso de Snapchat no hay demasiada competencia de momento, aunque Instagram TV apunta maneras para convertirse en algo grande.

Snapchat comenzará la publicación de los primeros capítulos de dos de sus series cortas durante el día de hoy, e irá lanzando más de forma paulatina. Gracias a la poca duración de cada capítulo, la empresa puede permitirse tener un buen flujo de publicaciones, que serán diarias en cada una de las series que vaya lanzando. También se podrán configurar notificaciones de publicación, y para que los usuarios conozcan las series, aparecerán en Discovery.

Se lleva hablando mucho tiempo de la creación de contenidos específicos para el móvil y mucho de lo que puede verse en YouTube o en Instagram responde a eso, pero sin la implicación que a priori va a tener Snapchat como compañía, que por otra parte, también está más necesitada de novedades.

Propuesta variada en el lanzamiento y con realidad aumentada próximamente

Se han hecho públicas las series que Snapchat irá estrenando, y resultan bastante interesantes y diversas. Cada una tendrá una página propia de perfil donde sus seguidores podrán estar al tanto de los nuevos episodios, que como todo en la red social, llegarán en formato vertical.

Los "Snaps Originals" llegan para llenar el hueco existente en el vídeo móvil nativo y adaptado a su contexto

Las dos primeras series en estrenarse serán ‘Endless Summer’, que será parecida a ‘Laguna Beach’, de MTV, ‘Class of Lies’ que va sobre dos compañeros de clase en la universidad cuyo amigo desaparece. A su vez tienen un podcast true-crime, al estilo de Serial, y ‘Co-Ed’, otra serie de etapa universitaria nacida de la agencia de los Duplass Brothers, que toca temática LGTB. Más adelante se lanzarán más títulos y géneros, como documentales.

Los capítulos llegarán con un formato de introducción, nudo y desenlace, y más adelante se introducirán elementos interactivos de realidad aumentada que aportarán más inmersión a los contenidos.