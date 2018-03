Telegram trollea a WhatsApp justo cuando sufre una caída en Europa

Telegram ha tenido problemas esta mañana del 5 marzo . Tal y como se puede comprobar en Down Detector, en la últimas horas han aumentado muchísimo los reportes de los usuarios, sobre todo en ciertos países de Europa.

Poco después confirmaban que el servicio estaba restablecido en Europa, aunque todavía había trabajo que hacer en Irán. De todos modos, los tuits interesantes son los que la compañía publicó al responder a ciertos usuarios.

And now Europe is back online! Sorry to have kept you waiting. (If you’re in Iran, hang on just a little longer, back soon too.) pic.twitter.com/gTHpiBN7mi — Telegram Messenger (@telegram) 5 de marzo de 2018

No te unas al "lado verde oscuro"

Curiosamente, uno de los usuarios de Telegram contestó a este tuit, pidiendo que por favor restablecieran en servicio, ya que "había tenido que volver a utilizar WhatsApp y es terrible". Telegram afirma que "sienten su dolor":

We feel your pain. Working to bring you back to the future. Hang on! — Telegram Messenger (@telegram) 5 de marzo de 2018

Por si fuera poco, el mismo usuario contestó a Telegram que "es por esto que os quiero y nunca me iré al lado oscuro". Otra persona le intenta corregir diciendo que mejor debería referirse al "lado verde".

Telegram volvió a responder, asegurando que el verde de WhatsApp es un verde "muy oscuro":

Cuando publicaron que el servicio volvía a funcionar correctamente en Europa, Antonio Sánchez (@TienesTipex) respondió al tweet asegurando que él había tenido que utilizar WhatsApp y "fue horrible". Telegram volvió a contestar, declarando que conocen la sensación, ya que "les ocurrió en la primavera de 2013":

I know that feel, happened to me in spring 2013. 😬 — Telegram Messenger (@telegram) 5 de marzo de 2018

Llama la atención que Telegram haya aprovechado un momento en el que su servicio no estaba funcionando para menospreciar a la competencia. Parece que se cumple el dicho de que "no hay mejor defensa que un buen ataque".

