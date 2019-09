Twitter, Facebook e Instagram eliminan cientos de cuentas falsas que atribuyen al PP por manipular la opinión pública

Desde octubre de 2018, Twitter viene haciendo públicos distintos informes en los que explica los motivos que llevan a la eliminación de algunas cuentas relacionadas con organismos políticos que consideran que violan sus normas e intentan influir en la opinión pública.

Si hace unos meses Twitter afirmaba haber eliminado 130 cuentas falsas que atribuía a Esquerra Republicana de Cataluña, en las de que según la red social se difundían contenidos sobre el referéndum de autodeterminación, ahora los de Jack Dorsey han eliminado 259 cuentas que relacionan con el Partido Popular, en el contexto de las elecciones generales del 28 de abril. ¿El motivo? Haber identificado que estas cuentas "de manera artificial, potenciaban la opinión pública en España".

España en una lista de cuentas eliminadas junto a Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto, Ecuador y China

Estas eran las descripciones de las cuentas que Twitter ha eliminado y atribuye al PP.

Como ya hiciera otras veces con cuentas creadas en Irán, y otras tantas de Venezuela o Rusia, esta vez Twitter ha publicado una lista de cuentas eliminadas por países, en las que vuelve a estar España. Fuera de nuestro territorio, la compañía ha eliminado 267 cuentas de Emiratos Árabes Unidos y Egipto, 4.302 cuentas de la República Popular China relacionadas con las protestas de Hong Kong, 1.019 cuentas en Ecuador y seis en Arabia Saudí.

Sorprende ver que junto a una mayoría de países dictatoriales o con democracias débiles aparezca de nuevo el nombre de España (el único país de la Unión Europea en aparecer), y en concreto el de un partido político, el Partido Popular. Esto es lo que alega la compañía detrás de la red social:

Hemos eliminado 259 cuentas tras identificar que, de manera artificial, potenciaban la opinión pública en España. Operadas por el Partido Popular estas cuentas estuvieron activas durante un período relativamente corto, y consistían principalmente en cuentas falsas con un comportamiento de spam o que hacían Retweet para aumentar la interacción.

Respecto al caso de Esquerra Republicana de Cataluña, lo que cambia es que en aquel momento se hablaba de cuentas asociadas al movimiento independentista, en concreto e Esquerra, pero no se ligaba tan claramente con el partido, como en el caso del PP, en que se emplea la frase "operadas por el Partido Popular". Como vemos en El País, donde han tomado datos del archivo de Twiiter, las cuentas por las que se acusa al PP se crearon entre el 26 de febrero (diez días después de que se convocaran las elecciones) y abril. Los últimos tuits se produjeron siete horas antes de que los candidatos a la presidencia del Gobierno aparecieran en el debate de RTVE.

Nuestros compañeros de Xataka han pedido más información sobre el comportamiento de las cuentas a Twitter, y su respuesta es que "por razones de privacidad y seguridad, no divulgamos información sobre individuos o cuentas no afiliadas a un actor estatal". Afirman verificar rigurosamente todos los datos que tiene antes de asociarlos a actores relacionados con el estado: "Solo revelamos conjuntos de datos asociados con actividades maliciosas coordinadas que podemos asociar de manera fiable con actores afiliados al Estado". Hemos contactado con el Partido Popular, pero de momento no hemos obtenido respuesta. Sin embargo, El País ha corrido mejor suerte, obteniendo estas declaraciones de un portavoz del partido:

"Entre los miles de simpatizantes del partido en toda España, habrá gente que sí las haga [las cuentas] y, al interactuar con cuentas del partido, nos las achacarán a nosotros pero el partido nunca ha querido tener una estrategia de cuentas falsas".

El caso de Facebook e Instagram

Después de que Twitter denunciara este comportamiento en su blog, se ha unido Facebook, comunicando haber eliminado 65 cuentas de Facebook y 35 cuentas de Instagram, a las que acusa de estar involucradas en un comportamiento coordinado inauténtico. Los resultados de la investigación que Facebook afirma haber realizado muestran que las cuentas estaban asociadas a personas relacionadas con el Partido Popular. Para identificar a este grupo, Facebook se ha valido de ayuda de Twitter, como hiciera con el caso de las protestas de Hong Kong.

Una de las cuentas de Instagram tenía 5.000 seguidores, de entre los que también había seguidores en otras cuentas. En cuanto a publicidad invertida en Facebook, las cuentas sumaban 1.275 dólares. Hay que recordar que Facebook endureció recientemente las normas de su publicidad política, para luchar precisamente contra este tipo de comportamiento que denuncian.

La compañía de Mark Zuckerberg afirma que la mayoría de estas cuentas falsas ya habían sido deshabitadas por los sistemas automatizados, y lo que hacían era comentar y amplificar sus contenidos en publicaciones de otros usuarios. Los temas eran políticos, y las cuentas diseminaban críticas en contra de los oponentes del Partido Popular.