Un extraño bug en Instagram ha hecho desaparecer las cuentas de algunos usuarios

Desde el día de ayer las redes sociales se han llenado de quejas de varios usuarios de Instagram que indican que sus cuentas han sido deshabilitadas o han desaparecido por completo. Múltiples mensajes de error que impiden iniciar sesión o indican que las cuentas han sido deshabilitadas por violar los terminos de servicio han sido reportados.

Hasta ahora Instagram solo ha publicado un mensaje desde su cuenta de Twitter indicando que están al tanto del bug y que trabajan para resolver el problema tan pronto como sea posible.

We’re aware of a bug that's causing some users to be logged out of their accounts. We’re working to resolve this as quickly as possible. — Instagram (@instagram) 6 de julio de 2017

Aunque los mensajes de error han hecho entrar en pánico a varios usuarios porque dan a entender que las cuentas han desaparecido, puesto que no pueden ni entrar a ver los perfiles públicos, un vocero de Instagram ha dicho a BuzzFeed que ninguna cuenta ha sido borrada, el bug ha expulsado a algunos usuarios de sus cuentas además de impedir que puedan ser vistas.

Según Instagram una vez que el bug se solucione, los usuarios afectados podrán iniciar sesión y sus perfiles serán visibles de nuevo. Por ahora no se sabe cuantas cuentas se han visto afectadas, Instagram dice que es un porcentaje pequeño, pero un porcentaje pequeño de una red social que tiene más de 700 millones de usuarios activos al mes, puede ser un número bastante alto.

Tampoco parece haber un patrón que identifique a las cuentas afectadas, algunas son personales, otras de negocios, algunas han usado apps de terceros para publicar, otras nunca, y sin embargo los casos documentados hasta ahora indican que los usuarios no han podido recuperar sus cuentas y tampoco recibieron notificación alguna antes de que fuesen deshabilitadas.

If i dont get my account back I'm pulling a hannah baker and YOU WILL BE ON THE TAPES pic.twitter.com/AdXZqSTC7Q — Joshuaquanico (@JoshyDenaro) 6 de julio de 2017

@InstagramES me habéis borrado la cuenta por una denuncia falsa por favor revisadlo o contactad conmigo necesito mi Instagram — Marc Fonts (@marcfonts69) 6 de julio de 2017

I'm haveing a problem logging in , it asked for my phone number and after I entered it I never got a security code. It's been 4 hours pic.twitter.com/cjsiHTgFMH — Natalie K Hope (@RealNatalie___) 6 de julio de 2017

My account got deactivated for literally no reason. — Gaming Goddess (@Gaming__Goddess) 6 de julio de 2017

My account was deleted, please answer us — Rhéa (@ashelia) 6 de julio de 2017

u disabled my active account. i need it back fam — ㅤ (@leshlyyy) 6 de julio de 2017

Aye you gotta explain why all these accounts are being deleted or things are going to get messy 🤷‍♀️ pic.twitter.com/Q75h5vi4lT — iM a FiDgEt SpInNeR (@cooljxcob) 6 de julio de 2017

@instagram may i please have my account back (@thereallkeke i have did nothing wrong and you guyz have deleted me please give me my account — Ronnielover101 (@KennaSAURS) 7 de julio de 2017

I've never even said ONE bad word on @instagram or posted anything that's not mine or inappropriate. Why is my account deleted?!!! — Monica Witzigreuter (@monicwitz) 6 de julio de 2017

Vía | The Washington Post

