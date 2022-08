WhatsApp nos da ahora más tiempo para eliminar mensajes. Tendremos hasta 60 horas para dar marcha atrás al mensaje enviado

Cuando se trata de añadir funciones a WhatsApp, los cambios vienen como cuentagotas y suelen ir un paso por detrás de sus competidores. En lo que respecta a la eliminación de mensajes, tampoco fue la primera, aunque se agradeció bastante que la función acabara llegando finalmente.

Ahora tendremos más tiempo para eliminar un mensaje en WhatsApp. Y es que tal y como han confirmado, el tiempo se extenderá a algo más de dos días, frente a una hora, que era lo que teníamos hasta el momento.

Ya sea que te hayas equivocado de grupo o persona al enviar un mensaje, o hayas cambiado de opinión respecto a un tema y quieras borrar de la existencia tus palabras, ahora tendrás tiempo extra para eliminar cualquier mensaje. Concretamente unas 60 horas, tiempo más que considerable.

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send.