YouTube está avisando a muchos canales de que pronto perderán su verificación, y los youtubers lo consideran otro ataque más

YouTube ha hecho cambios en el programa de verificación de cuentas. Según la compañía, los ha hecho porque es "importante que cuando los espectadores visitan YouTube, sepan que el canal que están viendo representa de forma oficial a los diferentes creadores, artistas, figuras públicas o empresas".

Son dos las grandes novedades: en primer lugar, un cambio de imagen en la insignia para los canales verificados, y en segundo, lo verdaderamente relevante para los canales: nuevos requisitos de elegibilidad para por ser verificados. Y como veremos, no para canales que quieran verificarse a partir de ahora, sino para todos los que no encajen en los nuevos criterios, aunque ya hubieran sido verificados por YouTube.

Hasta ahora, cuando un canal alcanzara los 100.000 suscriptores, podía verificarse automáticamente sin necesidad de que los propietarios del canal aportaran una prueba de autenticidad. La compañía afirma que este comportamiento funcionaba correctamente cuando la plataforma era más pequeña, pero que ahora que todo se ha disparado y el ecosistema se ha complicado, necesitan una nueva forma de verificar la identidad.

A partir de ahora priorizarán la verificación de los canales "más relevantes" y la de los que "la autenticidad necesita ser claramente comprobada" para evitar grandes confusiones. Para ello, analizarán estos dos factores:

Con los nuevos requisitos, llegan también las nuevas imágenes a las insignias, con las que YouTube quiere dejar claro que no verifica el contenido, sino al canal, porque al parecer hasta ahora existía mucha confusión en ese sentido. YouTube dejará ahora más claro con nuevas insignias en canales oficiales de creadores, celebridades y marcas, para que sea más homogéneo a lo largo de búsquedas. Los canales oficiales de artistas también recibirán un cambio desde la nota musical con la que hasta ahora contaban.

Aunque YouTube ha anunciado que los cambios en el sistema de verificación entrarían en vigor a finales de octubre, es decir, dentro de un mes, los efectos en el cambio de políticas ya han comenzado a notarse en la plataforma. YouTube mencionaba los cambios que se producirían, pero no su efecto retroactivo.

Sin embargo**, los envíos de notificaciones en cambios sobre las insignias de verificado (y por tanto sobre esa condición) han comenzado a hacerse en la tarde de ayer**. No es algo trivial, porque afecta a aparecer en las recomendaciones o posicionar bien en las búsquedas, y es todo un símbolo de status en la plataforma. Para hacer colaboraciones con marcas, por ejemplo, es algo que las agencias suelen tener en cuenta. Veamos algunos casos de creadores españoles que han recibido la notificación:

being verified on youtube doesn't REALLY matter, but it feels like a slap in the damn face to get this email after working my ass off for 7 years. Thanks, YouTube. pic.twitter.com/zdvLlmjhhm

Just as I get verified on Twitter. Youtube informs me they're taking away my verification... There's a way to appeal this so im going to try that.



Thanksfully literally everything that raises reason to appeal applies to me (news talking about me, similar sounding channels, etc) pic.twitter.com/7SNO1Ojcwi