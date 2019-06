"YouTube está roto y puedes pillar muchas visitas": así de fácil es plagiar y eliminarle un vídeo a Ibai en la plataforma

Ibai Llanos es streamer de la Liga de Videojuegos Profesional, y además, un tuitero con un carisma enorme que le lleva a tener una influencia enorme en la red social que dirige Jack Dorsey. Una de sus especialidades son vídeos donde aparece muy exaltado, que en ocasiones son utilizados para motivar.

Su último hit en Twitter ha sido sobre precisamente motivar a todos los alumnos que en estos días se enfrentan a la selectividad, una de las pruebas de sus vidas, con consejos algo desternillantes sobre cómo aprobar. El problema para Ibai es que además de subir el vídeo a Twitter, esta vez también lo ha subido a su recientemente estrenado canal de YouTube, y **ha acudido atónito a ver cómo se lo retiraban por una cuestión de derechos de autor. Otro usuario de la plataforma subió su vídeo primero y denunció al propio Ibai.

Recordemos, un vídeo en el que es el protagonista y en cuya producción no se ha valido de contenidos multimedia de terceros.

Un problema de YouTube del que cualquiera puede aprovecharse

Tal y como se ve en el vídeo que Ibai ha subido a Twitter para comentar lo sucedido, la explicación de que le retiraran el vídeo sin contar con contenidos denunciables por terceros es que un usuario ha subido su vídeo a YouTube antes que él (hizo lo mismo el año pasado), con lo que la plataforma considera que ha sido el streamer quien ha infringido sus normas. Se trata de un caso sin sentido, más cuando hablamos de una persona conocida y de un canal que crece a gran ritmo.

La persona detrás de la retirada del vídeo, que el propio Ibai menciona, es Álvaro Acevedo Rodríguez, que ha reconocido en un hilo su acción. "Decidí reportarle el vídeo por derechos de autor, por las putas risas para ver a dónde llegaba todo esto", menciona. Y continúa así: "me habla un amigo que entiende bastante más de YT que yo y me dice que si quiero le puedo tirar el video porque lo había subido antes que él, y me explicó que YT estaba roto y que me podía pillar bastantes visitas".

Como buena puta rata que soy decidi reportarle el video por derechos de autor, por las putas risas para ver a donde llegaba todo esto. Pero poco después de mandar el reporte a YT me achanté bastante fuerte y borre el video de Ibai, pensando que con eso ya bastaria + — álvarø (@alvarxiv) June 3, 2019

Al dia siguiente me habla un amigo que entiende bastante mas de YT que yo y me dice que si quiero le puedo tirar el video porque lo habia subido antes que el, y me explicó que YT estaba roto y que me podia pillar bastantes visitas. pic.twitter.com/tkuDytpGaS — álvarø (@alvarxiv) June 3, 2019

Álvaro intentó frenar la retirada (y lo sigue haciendo a esta hora), y más allá de si Álvaro cuenta o no la verdad, que parece que sí, lo cierto es que no es normal que un sistema automatizado sea capaz de borrar un vídeo de YouTube simplemente porque alguien, sin identificar, ha subido antes un vídeo que su propio autor. Los creadores pueden tener otras prioridades antes que YouTube, como Twitch o incluso Instagram, IGTV o Facebook.

Otro caso más donde sin supervisión humana el algoritmo ejecuta una acción precipitada y sin sentido

En ese caso, para un usuario que se quiere aprovechar de la fama de otro sería tan fácil como ir detectando en qué plataformas se sube el contenido antes de en YouTube para adelantarse siempre, aprovechar que "YouTube está roto y pillar bastantes visitas".

La cosa ha terminado entre bromas entre Ibai y Álvaro. Tras explicar todo en el hilo que enlazamos, e incluso detallar cómo intentó frenar el strike a Ibai, el streamer ha respondido con su particular estilo sarcástico.

Hola! No te preocupes, todos hemos sido gilipollas en algún momento y más siendo chavales. Disculpas aceptadas, lo único que te pediría es que me retirases la reclamación (no sé si lo has hecho, de hecho creo que sí) pero nada más. No estoy enfadado, me enfada más YouTube que tú. — Ibai (@LVPibai) June 3, 2019

Es que Álvaro hijo mío ahora aquí los dos sin tener ni idea de youtube perdiendo la mañana por la mierda que habéis hecho, tronco a quién se le ocurre, yo con tu edad hacía guerras de globos de agua y me iba por ahí a tocar timbres no intentaba tirar vídeos en youtube no sé — Ibai (@LVPibai) June 3, 2019

Ibai sentencia: "No estoy enfadado, me enfada más YouTube que tú". La única buena noticia de esto es que estos plagios en YouTube se intentan castigar, frente a una Twitter que no hace nada al respecto.

El problema no es sólo de YouTube hacia los creadores, sino hacia sí misma. Como menciona nuestro compañero Antonio Ortiz, YouTube no está mirando bien qué hacer para mantener a personas del perfil de Ibai, que tienen más incentivos para centrarse en Twitch (con donaciones) y en redes sociales que quedarse en una plataforma que les trata así.

Qué dice YouTube

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con YouTube España para conocer la postura de la compañía ante el caso del vídeo retirado, y este es comunicado que nos ha remitido un portavoz de la compañía, sin entrar en el caso particular: