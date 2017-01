Así se pueden robar tus datos usando los perfiles de autocompletado de tu navegador

Como usuarios siempre estamos en busca y captura de formas de ahorrar tiempo y esfuerzo. Es por eso que casi todo el mundo usa la función de autocompletado de los navegadores web, con la que se puede introducir información típica en unos pocos clics. Nadie puede dudar de que se trata de una característica muy útil.

Y sin embargo, según lo publicado en Bleeping Computer las características de autocompeltado pueden usarse para robar datos personales en campañas de phishing. Y basta con utilizar formularios con campos ocultos para extraerla sin que el usuario lo sepa, de forma totalmente opaca y sin que sospeche.

El fallo ha sido descubierto por el especialista en seguridad finlandés Viljami Kuosmanen. En su cuenta de Twitter ha colgado un GIF en el que se puede ver una demostración de cómo funciona este procedimiento:

This is why I don't like autofill in web forms. #phishing #security #infosec pic.twitter.com/mVIZD2RpJ3