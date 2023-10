Condenan a Unicaja a devolver 5.000 euros a una clienta que fue estafada con phishing

Por desgracia a diario son muchos los mensajes de texto o llamadas fraudulentas que nos llegan con el objetivo de robarnos el acceso a nuestra cuenta bancaria o todos nuestros datos personales. Y estas técnicas de phishing, aunque parezca que no, terminan funcionando y hace que los ladrones puedan acceder a nuestras cuentas y cojan el dinero que quieran.

Este es el caso de una clienta de Unicaja que vio como sustraían 5.000 euros de su cuenta corriente a raíz de una técnica de phishing. Y aunque en un principio Unicaja se negaba a devolvérselos al alegar que era su responsabilidad, la justicia le ha dado la razón a la clienta que ha visto como tiene derecho al reembolso de estos 5.000 euros.

Unicaja va a tener que devolver lo que le robaron a su clienta

Tal y como confirmó Europa Press, y que ha recogido El Diario de Cantabria, el Juzgado de Primera Instancia número 4 ha condenado a Unicaja a realizar este reembolso a su propia clienta. En esta se recoge como hecho probado que el 25 de mayo de 2022 a las 13:00 descargó en su terminal una aplicación Liberbank (antigua Caja Cantabria).

Pero aunque había hecho la transición de manera correcta, a las 19:48 de ese mismo día le llegó un SMS para informarle que un dispositivo no autorizado había accedido a su banca online junto. Pero lo que le dio veracidad fue que este SMS le llegó al mismo hilo de mensajes previos del banco con los códigos de verificación. Y obviamente el mensaje de aviso de un dispositivo no autorizado estaba acompañado de un enlace.

En este enlace se accedía a una web similar a la de su banca electrónica donde introdujo el DNI y la contraseña. De esta manera, la sentencia recoge que en ese momento ambas sucursales estaban en un proceso de fusión y la víctima pensó que esto es trataba de esta transición de la que le había informado. Pero finalmente recibió un último SMS donde se informaba de la transferencia que habían hecho los atacantes de 5.000 euros a una cuenta internacional.

Es por todo esto que la jueza con su resolución estima que no hay "negligencia grave" por parte de la demandante. Estima que "para una persona no experta no es fácil detectar que el mensaje recibido es fraudulento o que la web a la que ha accedido a través del enlace facilitado es falsa". De esta manera el banco va a tener que devolver estos 5.000 y pagar las costas.

Imágenes | Adem AY Unicaja

