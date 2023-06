Cuidado con la estafa de 'WhatsApp Pink': por querer tunear tu app de mensajería, puedes perder el control de tu móvil

WhatsApp, como aplicación líder en el campo de la mensajería instantánea, siempre ha sido un lugar propicio para la difusión de noticias falsas y de fraudes: al contar con millones de usuarios activos, es un ámbito en el que los ciberestafadores pueden encontrar víctimas con facilidad.

Recientemente, ha surgido un nuevo mensaje viral a nivel global (tanto en la India como en Latinoamérica está teniendo gran difusión) que anima a los usuarios de la app a pulsar un enlace para descargar "WhatsApp Pink", un supuesto complemento de WhatsApp que teóricamente le dota de nueva apariencia y nuevas funciones.

El mensaje incluye un enlace a una tienda de aplicaciones no oficial (obviamente, esta app maliciosa no pasaría los controles de la Google Play Store… que tampoco son infalibles). Esto significa, claro, que sólo los usuarios de terminales Android están expuestos a esta estafa (los iOS no permiten fuentes alternativas de instalación de apps), aunque —con toda su buena intención— los usuarios de iOS también pueden ayudar a difundir la estafa reenviando el mensaje.

Tal está siendo la difusión de esta estafa que la policía de la India ha tenido que difundir un comunicado llamando a no descargar esta aplicación que, por supuesto, no sólo no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero WhatsApp… sino que además es un troyano:

En el siguiente tuit de ESET (la empresa de ciberseguridad que ya informó hace dos años de la primera versión de este malware) podemos ver cómo la app, la primera vez que la abrimos, nos pide que le concedamos permisos extra.

Para hacernos una idea de lo que esto puede suponer para nosotros, atentos a la traducción del mensaje de Android:

The “#WhatsApp Pink” trojan can now auto-reply to received messages not only on WhatsApp, but also Signal, Skype, Viber and Telegram. The replies link to a malicious website further distributing the malware. #ESETresearch @LukasStefanko 1/3 pic.twitter.com/B5X0DEQTx2