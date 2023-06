Desconfía de estas ofertas de trabajo: la Guardia Civil desvela los peligros ocultos de recibir y responder a estos SMS

Cuando estás desempleado y buscas trabajo desesperadamente, es más fácil dejarse llevar y caer en uno de los últimos timos que ha alertado la Guardia Civil. Así que tanto si andas en búsqueda activa de empleo como si deseas un cambio de aire laboral y encuentras una oferta de lo más suculenta en periódicos o páginas web, no te dejes llevar y presta atención: podrías estar enfrente de una estafa.

La estafa no es nueva, si bien la propia Guardia Civil ya hizo pública su existencia algo más de un año en su perfil de Twitter enlazando al artículo dedicado de la Oficina de Seguridad del Internauta. El gancho es el siguiente: estás visitando una página web de empleo o la sección laboral del periódico cuando ves una oferta opaca pero flexible y ventajosa: a tiempo parcial o jornada completa, alto salario y la posibilidad de trabajar desde cualquier parte. Así que muestras interés y respondes.

Lo normal en estos casos sería que quien oferta el trabajo se pusiera en contacto contigo para ofrecerte más datos y una potencial cita a modo de entrevista. Pero no. En su lugar, recibes un SMS que mantiene la tónica críptica y vaga del propio anuncio pero va un paso más allá: te pide dinero para obtener información adicional o simplemente, para el registro que en teoría posibilitaría avanzar en el proceso de selección.

Como antes, frases como "un sueldo diario alto de entre 100 y 500 euros (o dólares)" o lo de que es un trabajo fácil que se puede realizar desde cualquier lugar y en cualquier momento son comunes a la estafa.





He recibido ese SMS, ¿qué puedo hacer?

¿Qué hacer en estos casos? Lo primero de todo y fundamental: no responder ni hacer click a ningún enlace que pueda aparecer en el SMS. No es normal que te pidan dinero para un trabajo, por lo que desconfiar es una reacción lógica.

Además, si crees que verdaderamente es una oferta en la que tienes interés y aparece algún tipo de dato sobre la empresa que oferta el empleo o bien en la web o en el periódico donde viste el anuncio, búscala en internet para verificar su existencia y la legitimidad de la oferta antes de seguir adelante, bien sea facilitando más datos personales o dinero. Valora incluso ponerte en contacto con la empresa en cuestión por otras vías para comprobar la oferta.

Como explica la Guardia Civil, el principal objetivo de este envío masivo de SMS es obtener información de los usuarios para emplearla en nuevos fraudes o incluso para intentar involucrar a las víctimas en actividades ilegales como muleros.

Si has recibido el SMS y además has seguido los pasos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad te insta a vigilar regularmente qué información tuya circula por internet y si ves algo que no te gusta o que se ofrecen datos indebidos sobre tu persona, ejerce tus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos e interpón una denuncia ante las autoridades.

