EA ha sido hackeada, y los atacantes dicen tener en sus manos el código fuente de FIFA 21 y del motor Frostbite

Electronic Arts, EA, una de las desarrolladoras de videojuegos más importantes del mundo, ha sufrido un ciberataque exitoso, por lo que se le han sustraído importantes cantidades de datos. La compañía lo ha confirmado al medio que ha publicado la noticia, Motherboard.

Los hackers que han perpretrado el ataque dicen tener en sus manos información tan valiosa como el código fuente de 'FIFA 21' y el código de su servidores, así como el código fuente y herramientas del motor Frostbite, en el que se basan muchos de los juegos de la compañía.

780 GB de datos han sido sustraídos, pero la compañía afirma que los datos de usuarios no peligran

Los hackers están anunciando en foros de hacking que tienen en sus manos 780 GB de datos con el fin de venderlos a actores maliciosos interesados. Es una práctica común, y muchas veces al cabo de los meses la información intercambiada entre grupos sale a la luz de forma gratuita.

EA ha contado a Motherboard que los atacantes no han accedido a datos de los jugadores, y que no tienen motivos para pensar que está en riesgo la privacidad de los jugadores. Además, aseguran haber tomado medidas tras el incidente, y no esperan que el hackeo tenga impacto en sus juegos o negocios. Hay que recordar que ha habido operaciones de este tipo históricas, como el famoso hackeo a Sony, que sí ha alteró sus planes.

Además de la mencionada información de FIFA y Frostbite, los hackers también dicen haber tenido acceso a kits de desarrollo de software (SDK). Es posible que próximamente veamos mucha información procedente de este ataque, porque solo con FIFA ya se puede considerar que hay mucho en juego.