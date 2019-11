Esta web genera hilarantes excusas para 'explicar' brechas de seguridad: "Los malditos norcoreanos usaron infiltrados"

"¿Acabas de perder 100 millones de números de la Seguridad Social de clientes porque tu contraseña de root era 'contraseña', has puesto un S3 bucket a disposición del público o no has parcheado una vulnerabilidad bien conocida durante 8 meses? ¿Los medios de comunicación y el Gobierno te están regañando por eso? ¡No te preocupes!", proclama una divertida web que invita a la reflexión.

"Why the fuck was I breached?", algo así como "¿Por qué diablos han comprometido mi seguridad?" en español, es el título de esta página que promete generar excusas gratuitamente para desarrollar un comunicado sobre las causas de una brecha de seguridad en un abrir y cerrar de ojos.

"El maldito colectivo Anonymous utilizó un problema en Wordpress 1.0 para violar nuestros servidores de alta seguridad"

Una divertida web que invita a la reflexión

Esta web, más allá de la broma, es una invitación a la reflexión sobre los problemas de seguridad que día a día conocemos. Violaciones de la privacidad de compañías y usuarios que se producen, demasiadas veces, por una falta de celo. Malas contraseña, nulas actualizaciones, medidas de seguridad insuficientes...

Refrescando la página o pulsando un botón que reza Equifax ya usó esta, en relación al escándalo que sacudió a esta empresa a raíz de un robo de dato, obtenemos excusas de lo más hilarantes y ocurrentes: