Esta web te dice si tu conexión a Internet está al día o se quedó en el pasado

Para que Internet funcione de la mejor manera en cualquier dispositivo y en cualquier parte del mundo, debe regirse por estándares específicos. Algo así como hablar un mismo idioma que sea lo suficientemente maduro y efectivo para que los usuarios gocen de la mejor experiencia, disfruten de una conexión segura y puedan acceder sin restricciones a todo el tipo de contenido que aloja la web.

La mayoría de estos estándares son organizados por la Internet Engineering Task Force (IETF). Una organización internacional abierta y sin fines de lucro que funciona desde 1986 y trabaja para regular las propuestas y estándares de Internet y asegurarse de que los protocolos que la conforman funcionen correctamente. Si quieres saber si tu conexión a Internet está al día con esos estándares, en la web holandesa Internet.nl te lo dicen.

Desde la página puedes verificar tu conexión a Internet, puedes probar un sitio web en específico ingresando su dirección, o puedes escribir una dirección de correo electrónico para verificar que estén al día con los estándares modernos de seguridad que deberían seguir.

¿Qué estándares evalúa?

Esta web se enfoca principalmente en seis de los estándares modernos que promueven un Internet más seguro: IPv6, DNSSEC, TLS, DKIM, SPF y DMARC. La mayoría de esos estándares son suficientemente maduros y están ampliamente disponibles como para esperar que tu conexión a Internet los use actualmente.

Por ejemplo, el Protocolo de Internet (IP) es toda esa tecnología que está debajo del tráfico en la web. Es lo que hace que cada ordenador tenga su propia dirección IP compuesta de números, es la forma en que un ordenador puede comunicarse con otro a través de Internet. El protocolo actual, IPv4 es ya demasiado viejo y alcanzó sus límites, es decir, se le acabaron las direcciones IP. IPv6 es el estándar al que deberíamos habernos mudado por completo hace tiempo y que resuelve las escasez de direcciones, pero son muchos los proveedores que aún no lo ofrecen a sus clientes.

DNSSEC es un sistema de seguridad para los DNS, ese sistema que traduce los nombres de dominio a direcciones IP para que como usuario no tengas que memorizar números. DNSSEC protege esa traducción para que no sea un riesgo de seguridad y que un atacante sea capaz de robar información sensible o redirigir el tráfico a direcciones IP falsas.

Por qué es importante

Todos estos estándares protegen el tráfico en la web, y por ende te protegen como usuario de todo tipo de ataques por entes maliciosos que se aprovechan de sistemas desactualizados y vulnerables para explorar sus fallos. Internet tiene miles de millones de usuarios en todo el mundo y la realidad es que las tecnologías originales y los viejos estándares que se usaban en los 70 y los 80 cuando Internet era algo de uso selecto por universidades, simplemente no son suficiente para protegernos.

A pesar de esto, es común que proveedores de Internet y otras empresas de comunicaciones no adopten estos estándares de forma rápida, pues son procesos largos, complicados y costosos. Si te encuentras con que tu conexión no está tan al día como debería, puedes pedirle a tu ISP que solucione el problema, no hay otra manera sino ejercer presión en masa.

En Genbeta | 192.168.1.1: cómo entender esta dirección IP (y todas las demás)