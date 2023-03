Este mínimo ajuste en tu móvil evitará que roben tu vida digital en menos de 3 minutos

Cuando te roban el teléfono móvil se te puede caer el mundo encima por el valor económico que tiene así como por perder tus fotografías o tus conversaciones. Pero más allá de esto, el teléfono móvil puede ser la puerta de entrada a tu vida digital en el caso de que se consiga penetrar la seguridad de los mismos que a veces es demasiado débil precisamente por nuestra culpa como usuarios.

Tanto en iPhone como en móviles Android tenemos siempre nuestras cuentas asociadas tanto de redes sociales como a Google. Y es por ello que cualquier persona que consiga acceder, va a poder en pocos minutos cambiar las contraseñas de todos estos servicios para poder acceder a tu vida digital e incluso suplantar la identidad. Y aunque parezca que con los últimos avances de seguridad esto es imposible, la realidad es muy diferente.

Pese a que la mayoría de dispositivos móviles cuentan con sistemas de seguridad biométricos, lo cierto es que también se debe mantener el sistema de desbloqueo tradicional a través de un código numérico. Esto se debe a que cuando se usan guantes o mascarilla no se puede desbloquear fácilmente con tu huella dactilar o tu rostro. Pero aunque hay muchas opciones de código, como usuarios casi siempre optamos por un código de cuatro dígitos del 0 al 9 por comodidad.

Esto hace que cuando se está en una cafetería o en el banco de una calle haya muchas miradas alrededor del dispositivo. De esta manera puede resultar sencillo ver cómo se introduce un código corto de números para memorizarlos y posteriormente robar el dispositivo y acceder a él. Pero esto no pasaría si se tuviera un código alfanumérico de mayor tamaño, ya que será difícil que se pueda ver la combinación y se memorice.

A raíz de esto, nos debemos hacer eco de la investigación de Joanna Stern que narra el caso de Reyhan Ayas que sufrió el robo de su iPhone 13 Pro en un bar de Nueva York. Y debido al fino ojo de su ladrón bastaron solo 3 minutos para que accedieran a su cuenta de Apple y la vaciaran por completo.

This is a story about crimes happening across the country, but this is also about how Apple has put so much power in the passcode. That single string of digits allows a thief to:

🔴 Change an Apple ID password

🔴 Access iCloud keychain passwords

🔴Use Apple Pay (🧵2/7)