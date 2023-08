Un familiar que vuelve de vacaciones te ha escrito porque necesita tu ayuda… o quizá no: el 'timo de la maleta' ha vuelto

En Internet, los timos siempre vuelven. Piensa en los paquetes de Correos, sin ir más lejos. Y uno de los últimos en hacerlo ha sido el 'timo de la maleta', en el que las víctimas, engañadas mediante mensajes de e-mail, SMS o vía aplicaciones de mensajería, son persuadidas para entregar dinero a los estafadores creyendo ayudar a un familiar o amigo en apuros.

Pero este timo en concreto, ha vuelto a lo grande: hace unos días, la Policía Nacional anunciaba que había logrado desmantelar un grupo criminal compuesto por cuatro personas que, recurriendo a este timo, había logrado estafar más de 6.500 euros a más de cien personas.

Modus operandi

La técnica empleada se aprovechaba del anonimato de la tecnología y apelaba a la buena voluntad de las víctimas: los delincuentes se hacen pasar por familiares cercanos o amigos de éstas, generando una falsa sensación de urgencia.

De manera emotiva, nuestro 'conocido' cuenta que pretende volver a España volando desde el extranjero… y necesita dinero para pagar unas tasas o una multa debido a problemas de última hora con la documentación.

Normalmente, para darle mayor realismo a su relato, no sólo muestran una fotografía de unos supuestos resguardos de facturación, sino que afirman que ellos mismos no han podido abandonar aún el aeropuerto, pero que su equipaje ha salido con el avión y necesitan que la víctima se acerque al aeropuerto de destino a recogerlo.

Una vez que la víctima ya parece estar convencida, pasan inmediatamente a solicitarle —a través de una aplicación de pagos— el envío de dinero para solventar su problema administrativo, con la promesa de un reembolso futuro.

Un reembolso que, como ya hemos dicho más arriba, 100 usuarios se quedaron esperando inútilmente, hasta que descubrieron que la persona a la que creían haber ayudado no sabía nada del asunto.

Algunos consejos

La Policía Nacional, a raíz de estas investigaciones, ha publicado una serie de recomendaciones para evitar que caigamos en la trampa… y no, no porque esta banda en particular haya sido detenida estamos a salvo de poder recibir en cualquier momento un mensaje que se ajuste al modus operandi anterior: ahí fuera hay miles de estafadores.

Así que, sin más demora, los consejos:

En primer lugar, se enfatiza la importancia de la desconfianza ante mensajes provenientes de números desconocidos , especialmente si solicitan dinero u otro tipo de ayuda.

, especialmente si solicitan dinero u otro tipo de ayuda. Ante la duda, se sugiere intentar comunicarse con el familiar o amigo en cuestión a través de medios ya conocidos para verificar la autenticidad del mensaje (es decir, por mucho que digan 'he perdido el teléfono' o similares, debemos llamar al número que ya tenemos guardado en la agenda).

para verificar la autenticidad del mensaje (es decir, por mucho que digan 'he perdido el teléfono' o similares, debemos llamar al número que ya tenemos guardado en la agenda). En caso de confirmarse la estafa, ignoremos la conversación, bloqueemos el número y denunciemos lo ocurrido a las autoridades: eso es fundamental para prevenir futuros casos.

