De los mismos creadores de “descargar memoria RAM” nos llega “baja una tarjeta SD de la Play Store”

Navegar la web a veces puede parecer como caminar por un campo minado con todas las diferentes trampas y estafas que están esperando por nosotros. Pero la gente más inexperta o inocente es la que está siempre más expuesta.

Un ejemplo de esto son sitios como DownloadMoreRam, hechos como una broma para burlarse de la creencia de que es posible hacer algo como "descargar más RAM", y ahora, como reportan en HowToGeek, una app en la Play Store que te ofrece la "descarga de una tarjeta SD de 32 GB".

Esa "app" que no hace lo que promete (obviamente) y ya fue eliminada de la Play Store, si bien explicaba en la descripción que era una broma, ya tenía más de 100 reseñas positivas, que la verdad no sabemos si fueron plantadas, o si fue la misma gente siguiendo el juego del chiste.

Los dos ejemplo pueden ser graciosos, pero lo que no lo es, es el hecho de que hay gente que se cree ese tipo de cosas, y esa ignorancia puede ser aprovechada. Puede que esta haya sido una "broma", pero la siguiente no.

Es especialmente alarmante cuando a la Play Store de Google llegan este tipo de apps con quien sabe cuáles intenciones, una tienda donde constantemente vemos casos de apps estafa que buscan engañar a los usuarios para que las instalen. Google ha eliminado cientos de miles de apps con malware de su tienda y la lucha continua.

Cuando acabamos de reportar que hasta apps del top de popularidad en la Mac App Store están incurriendo en prácticas que violan la privacidad del usuario, hay que ser más desconfiados de todo que nunca. Si conoces a alguien que cree que es posible bajarse RAM o una SD, no te burles, explica que no es posible "descargar memoria" como no es posible "descargar una pizza".

