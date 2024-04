Los 'montalikes', la nueva estafa en WhatsApp sobre la que nos advierte la Profeco

Las estafas en línea se han convertido en una amenaza cada vez más omnipresente para los usuarios de Internet: la más reciente de estas estafas es la conocida como "montalikes", y ha puesto en alerta a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En ella, los ciberdelincuentes se hacen pasar por empleadores que ofrecen trabajos aparentemente fáciles y bien remunerados a través de redes sociales.

El esquema implica realizar tareas simples como dar "me gusta" a páginas o videos, con la promesa de recibir pagos por cada acción realizada. Según informes de la Revista del Consumidor, estos estafadores ofrecen hasta 20 pesos por tarea, con posibilidades de ganar hasta 1800 pesos al día.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Modus operandi de los estafadores

El procedimiento es alarmantemente sencillo y comienza cuando el usuario recibe un mensaje de WhatsApp de un número desconocido, presentando una oferta de empleo. Una vez que la persona muestra interés por la misma, se le solicita completar una "prueba" simple, como dar "me gusta" a ciertos contenidos en línea y enviar una captura de pantalla como comprobación.

A continuación, los estafadores piden datos personales y bancarios bajo el pretexto de realizar un depósito inicial para confirmar la cuenta o ganar la confianza de la víctima.

Una vez que se obtiene esta información, el supuesto empleador agrega al usuario a un grupo de WhatsApp o Telegram, donde se le solicita realizar más tareas. En algunos casos, incluso realizan un pequeño depósito inicial para ganar la confianza del nuevo "empleado".

Sin embargo, lo que sigue es un esquema piramidal en el que se pide a la víctima que realice depósitos para supuestamente obtener mayores ingresos, pero una vez hecho el depósito, los estafadores cortan toda comunicación.

Recomendaciones de la Profeco

La Profeco urge a los ciudadanos a ser extremadamente cautelosos con cualquier oferta laboral que requiera una inversión inicial o que prometa altos ingresos por tareas que parecen demasiado simples.

Se recomienda no proporcionar datos personales o bancarios a desconocidos y no hacer depósitos monetarios a cambio de un empleo. Además, es crucial no acceder a ningún enlace enviado por números desconocidos y reportar y bloquear cualquier contacto sospechoso.

¿Qué hacer si eres víctima de un "Montalike"?

Si desafortunadamente ya has sido víctima de esta estafa, la Profeco recomienda denunciar el incidente de inmediato: las víctimas pueden llamar al número 088 para recibir orientación y proceder con la denuncia ante el Ministerio Público. Es vital actuar rápidamente para minimizar el riesgo de pérdidas financieras y evitar que se haga un mal uso de la información personal.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Qué fue del famoso hacker colombiano que en 2015 entró en prisión y confesó haber manipulado elecciones en toda América Latina