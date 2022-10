'Netflix: su pago no ha sido confirmado': así es la nueva estafa por SMS que debes evitar

Aunque se van a producir cambios en Netflix próximamente, como la llegada de su plan básico con anuncios o el fin de compartir cuentas, la compañía no hace uso del SMS como vía de autenticación o pago de sus suscripciones. Esto es muy importante entenderlo, ya que la OSI ha detectado recientemente varios ejemplos de mensajes de texto fraudulentos mencionando a Netflix como reclamo.

El smishing no es nada nuevo. Lo hemos visto de múltiples maneras, y su único objetivo es el robo de información al usuario a través de enlaces fraudulentos. Sin embargo, una nueva ola de estafas hace uso de Netflix para atraer a los usuarios y obtener sus credenciales de acceso.

Así lo ha informado la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), quienes han detectado un nuevo movimiento de smishing para robar nuestras credenciales de acceso de Netflix. Al ser un servicio tan popular, tiene sentido que surjan este tipo de estafas, y es por ello que es importante ofrecer información sobre los ejemplos que existen y sus posibles soluciones.

Así son los SMS fraudulentos de Netflix, por lo que no te conviene entrar en el enlace

Si alguna vez has recibido un mensaje de texto como los ejemplos que se exponen a continuación, no debes abrir el enlace que acompaña al texto, pues se trata de una medida para obtener nuestras credenciales de acceso a Netflix. Estos enlaces nos redirigen a una web muy similar a Netflix, aunque falsa. La forma más común de identificar estos sitios web es a través de la propia URL. En el caso de Netflix siempre será 'https://netflix.com/' y ninguna otra, por lo que debes evitar en todo momento cualquier otro sitio web que nos pida las credenciales de acceso y que no se trate de dicha web.

Si este aviso ya ha sido tarde para ti y ya has introducido tus credenciales, lo mejor que puedes hacer es cambiar la contraseña de tu cuenta si aún tienes acceso a ella. En caso de que no, debes ponerte en contacto con Netflix y explicar tu caso con todo tipo de detalles y capturas de pantalla para la prueba.

En el caso de que además hayas introducido la información de tu tarjeta de crédito, debes ponerte inmediatamente en contacto con tu banco y bloquear la tarjeta y anular los cargos recientes o los que se emitan y que tengan relación con este robo.

Lo mejor que puedes hacer ante este tipo de mensajes de texto es evitarlos en todo momento, sobre todo si contienen enlaces de cualquier tipo. Si tienes dudas, siempre puedes marcar como spam el contacto que te ha enviado el SMS y el dispositivo móvil se encargará de no notificarte para mensajes de este remitente.

Netflix cuenta con un servicio de atención al cliente en el que podrás explicar tu caso a través de chat en directo, llamada desde teléfono, e incluso llamada desde la propia app de Netflix. Además, puedes reenviar tu mensaje a la dirección de 'phishing@netflix.com' para informar del caso.