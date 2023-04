No, no vas a quedarte sin recibir tu paquete porque te "falta un número de calle": este SMS es una estafa online más

No hay un día en que no veamos surgir o reactivarse a alguna estafa online: WhatsApp, SMS, e-mail… los medios son diversos. También lo son los anzuelos que utilizan. Pero, por ejemplo, cuando estamos esperando a que nos llegue un paquete a casa —por ejemplo de alguna compra que hayamos realizado en Internet— somos especialmente susceptibles a caer en estafas online.

En parte, la culpa de eso recaer sobre el hecho que existente una multitud de compañías de entrega de paquetería, así como diversas formas en que eligen ponerse en contacto con nosotros (para realizar el seguimiento del paquete o notificar incidencias); todo ello complica bastante contar con referencias claras para diferenciar los mensajes legítimos y fraudulentos.

Por eso, lo mejor que podemos hacer es estar pendientes de las últimas novedades en materia de estafas relacionadas con la entrega de paquetes, como este que hoy nos ocupa:

"La entrega de su paquete ha sido suspendida debido a que falta un numero de calle en el paquete. por favor actualice: [URL]".

No es la primera vez que este mensaje SMS empieza a difundirse, pero reciente hemos observado un repunte del mismo, y varias personas de nuestro entorno nos han hecho llegar el aviso. El mensaje de la imagen de arriba, sin ir más lejos, le ha llegado a una de nuestras compañeras de Webedia.

Si temes que haya habido una incidencia con tu paquete, comprúebalo en la web en que lo compraste, no en el primer SMS que te llegue al móvil

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Precaución, amigo comprador

El gran peligro de este SMS radica, claro está, en el enlace que incluye (y en el que nos anima a entrar). 'IS.gd' es un servicio gratuito para acortar direcciones URL (no muy diferente del popular Bit.ly), y las partículas 'POstealES' (como el de la imagen) o 'EsPostal' (que hemos visto también en redes sociales) posiblemente hagan pensar al usuario inexperto que se trata de algo relacionado con Correos. Suma a eso que el SMS nos llega bajo el nombre de 'postal', y la confusión está creada.

Nota: No creemos que sea casualidad que, en la palabra'POstealES', lo que esté en minúsculas sea precisamente 'steal' (robar, en inglés). Tienen sentido del humor, estos ciberestafadores…

Esta clase de enlaces siempre nos terminan llevando a webs de phishing (para robarnos nuestros datos, lo más habitual) o de descarga de malware (lo cual no significa que dicho malware no nos termine robando a su vez los datos). Es muy importante no entrar en esta clase de enlaces, y no tratar de contestar al SMS recibido (al fin y al cabo, la mayor parte de las veces será imposible hacerlo).

Si tienes alguna sospecha de que el paquete que esperas podría haber sufrido algún problema real, realiza la comprobación a través de la web que utilizaste para comprarlo.

Imagen | Elaboración propia a partir de original de Mediamodifier en Pixabay

En Genbeta | Las enormes sumas de dinero que explican por qué hay tantas estafas phishing por SMS y mail en España