Pidió un anticipo de nómina haciéndose pasar por su compañero para ingresarlo en su cuenta. La Guardia Civil lo ha cazado

Solicitar un anticipo de la nómina a la empresa donde estás trabajando puede ser algo relativamente normal cuando estás en un momento difícil. Pero el problema llega cuando es otra persona la que está solicitando ese anticipo por ti y encima no para que te lo ingresen en tu cuenta… sino en la suya. Esta historia no es un invento, sino que ha ocurrido en España. Concretamente en Caldas de Reis.

La Guardia Civil ha concluido de esta manera una investigación tecnológica con la detención de un hombre de 49 años al que se le acusa de diferentes delitos de estafa y usurpación de identidad. Y gracias a todo esto consiguió cosechar un total de 1.400 euros que lo correspondían de la empresa.

Robó 1.400 euros a su compañero de trabajo en concepto de anticipo de nómina

En concreto el detenido accedía a la base de datos de su empresa con el objetivo de hacerse pasar por uno de los compañeros de su oficina. A través de sus credenciales solicitaba un adelanto de la nómina, pero modificando la cuenta bancaria de ingreso. En lugar de que apareciera la de su compañero, especificaba la suya personal. De esta manera este anticipo, pese a contar en la ficha de su compañero, se lo ingresaban a él.

Pero su plan comenzó a hundirse cuando el compañero afectado presentó una denuncia en septiembre a raíz de una llamada de la empresa donde trabajaba. En esta le informaban de que había solicitado el anticipo de la nómina, pero al departamento de la empresa le había resultado extraño que se modificara la cuenta bancaria de ingreso.

Al comprobar la solicitud que se había realizado, la victima afirmó que no reconocía ni la firma ni tampoco la cuenta bancaria donde se había ordenado hacer el ingreso. Comenzando de esta manera la operación 'Inseguro'. A partir de ese momento la Guardia Civil investigó los acceso al portal del trabajador de la empresa y las líneas vinculadas a la cuenta consignada.

Y obviamente, el estafador no parecía recordar que la cuenta bancaria estaba a su nombre y que no era muy difícil de rastrear. Así que finalmente tras las investigaciones se dio con su paradero y también el de los 1.400 euros que le correspondía a la víctima. Un plan que sin duda no le ha salido nada bien.

