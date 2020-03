La Policía anuncia la detección de 12.000 webs sospechosas relacionadas con el coronavirus: algunas ya venden falsas vacunas

Los cibercriminales que quieren aprovecharse de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus no descansan. Según ha anunciado este viernes el director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, José Ángel González, "se han registrado o comprado unos 12.000 dominios relacionados con el coronavirus" solamente en los últimos días.

La abultada cifra preocupa a la policía española porque la mayoría de esos dominios se han registrado prácticamente a la vez y con los mismos proveedores de servicio, aseguran.

La Policía Nacional considera que su adquisición puede ser el paso previo al desarrollo de actividad ilícitas como las que ya han comenzado a detectar en alguno de esos dominios

Ese hecho, apunta el mando policial, "nos indican que su adquisición puede ser un paso previo a su uso para actividades ilícitas como la distribución de virus informáticos o la comisión de estafas online". Y están muy convencidos de ello.

Tiendas con falsas vacunas

"No tengan duda de que la mayoría de estas páginas han sido abiertas para aprovecharse de la inseguridad y el miedo de la población a sufrir contagios", ha asegurado con vehemencia el DAO de la Policía Nacional durante la rueda de prensa de este viernes.

Aunque la mayoría de estas 12.000 webs no muestran ningún tipo de contenido en este momento, algunos de los dominios identificados por la policía por su relación con el coronavirus "ya comienzan a mostrar tiendas online fraudulentas que ofrecen la venta de vacunas para curar el COVID-19", ha anunciado González.

El comisario de la Policía Nacional ha explicado que estos supuestos productos milagrosos se muestran "como una alternativa eficiente para curar los síntomas producidos por el virus". Sin embargo, el objetivo es tratar de obtener datos personales y bancarios de los usuarios interesados en comprar esos falsos remedios.

Por ello, como ya advirtió hace unos días, cuando anunció la detección de un virus destinado a atacar los sistemas informáticos de los hospitales españoles, el mando policía ha recomendado a la población no abrir enlaces sospechosos ni descargar archivos en los que no se confíe, así como comprar en tiendas en línea que proporcionen confianza y no proporcionar más datos personales de los estrictamente necesarios. Consejos que siempre, independientemente de la situación, debemos tomar en cuenta.