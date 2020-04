La Policía Nacional alerta de una estafa masiva de sextorsión: piden hasta 1.700 euros para evitar la difusión de datos íntimos

En cuatro días más de mil ciudadanos han recibido en sus bandejas de correo electrónico una amenaza: o pagan entre 1.300 y 1.700 euros en criptomonedas o sus contactos sabrán que han visitado páginas webs pornográficas.

Esta campaña masiva de ciberestafa mediante sextorsión ha sido dada a conocer este martes por la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Allué, en la rueda de prensa en la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informan sobre las últimas novedades de su actuación en relación con la crisis sanitaria del COVID-19.

El confinamiento derivado del estado de alarma sería un motivo por el que se ha incrementado este tipo de ciberestafa según cree la policía

El cuerpo policial considera que esta "oleada" de correos electrónicos de este tipo de chantaje recibidos por la ciudadanía durante los últimos días tiene que ver con el confinamiento derivado del estado de alarma.

Mayor consumo de porno y mayor intensidad de las estafas de sextorsión

El confinamiento ha provocado en países como España mayores consumos de televisión e internet. Una tendencia de la que no es ajena el porno a tenor de los datos que maneja una referencia del sector. En España, desde los primeros días de cuarentena, Pornhub viene registrando aumentos de tráfico sostenidos. Y la tónica parece ser exactamente la misma en el resto del mundo.

El incremento "significativo" de casos de este tipo de estafa, que la Policía Nacional cifra en al menos un millar, se ha cuantificado únicamente a través de los correos, notificaciones y denuncias de ciudadanos que ha recibido la unidad de ciberdelincuencia del cuerpo. Es decir, son únicamente casos comunicados, lo que hace sospechar que han sido muchos más los registrados en las últimas semanas.

La sextorsión, como ha recordado la comisaria Allué en la rueda de prensa, es un chantaje que consiste en amenazar a una potencial víctima con el envío a sus contactos de "fotografías, vídeos o información íntima que [los atacantes] habrían obtenido tras hackear su terminal". Algo que habitualmente no es cierto. En la campaña masiva actual que se ha detectado, amenazan con informar sobre el visitado de páginas web de contenido pornográfico.

La recomendación policial a la ciudadanía es no alarmarse ni considerar la amenaza como real, no realizar ningún pago solicitado, no contestar al correo o correos recibidos ni entablar ningún tipo de conversación con los extorsionadores, bloquear y marcar como correo no deseado al remitente de los correos, desconfiar de cualquier correo que pueda parecer extraño y de origen desconocido, no clicar sobre enlaces del cuerpo del correo recibido, no abrir archivos adjuntos remitidos desde el correo electrónico recibido, renovar la contraseña del correo electrónico, equipo y aplicaciones informáticas regularmente y establecer contraseñas seguras, así como mantener actualizados los equipos informáticos.