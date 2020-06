La Seguridad Social no te va a pagar una prestación o una devolución por Bizum: vuelve esta vieja estafa telefónica

Recibes una llamada desde un número de teléfono que no te hace sospechar y una voz al otro lado dice telefonearte desde la Seguridad Social en relación con una devolución que no se ha hecho efectiva o con el pago de una prestación.

Si precisamente esperabas un devolución que no llegaba, crees que es probable que te debiesen dinero o efectivamente eres beneficiario de una prestación, no saltarán las alarmas. Más si cabe si se dirigen a ti por tu nombre. Ni siquiera desconfiarás cuando aseguran que vas a cobrar por Bizum al momento. Una nueva vía de pago que dicen utilizar para agilizar el proceso.

Pero todo es una estafa que ha vuelto durante la crisis del coronavirus, tras haberse producido de forma masiva durante el verano de 2019.

Tras la introducción que realizan los estafadores sobre el supuesto motivo de la llamada, piden a las potenciales víctimas que accedan a la aplicación móvil del servicio de pagos Bizum, vinculado a las entidades bancarias españolas. Incluso si no lo tienen instalado ni se encuentran registradas en la plataforma, les sugieren la descarga y registro en el servicio.

Si se siguen sus indicaciones, lo que recibiremos en el teléfono móvil no es un pago, sino una petición de cobro. Es decir, no nos van a pagar a través de Bizum, sino que nos van a solicitar dinero a través del servicio y si aceptamos dicha operación el importe indicado será transferido desde nuestra cuenta bancaria, ingresándose en la de los estafadores. Lo mismo ocurrirá, con otro proceder, si nos sugieren recibir el supuesto pago mediante transferencia.

Un vistazo a las páginas en las que los usuarios denuncian prácticas abusivas de números de teléfonos concretos nos revela que durante las últimas semanas la estafa se ha repetido con varios casos de éxito, probablemente obteniendo tanto el número de teléfono como el nombre de las potenciales víctimas de páginas y aplicaciones de anuncios clasificados.

"Ayer me llamó una mujer diciendo que era de atrasos de la Seguridad Social del año pasado, que lo estaban pagando por Bizum y que me metiera y aceptara para que se me ingresara en cuenta; me la han colado y me han estafado 386 euros".

"Esta me llamó después de poner un anuncio en Milanuncios. Que la Seguridad Social me tenía que devolver 386 euros y que yo tenía que meterme a mi Bizum y darle a aceptar".

"Hola, me ha llamado hoy y me ha hecho descargar Bizum diciendo que es de la Seguridad Social. Me ha robado 386 euros".

"A mí me llamaron y me han estafado la friolera de 1.158€, es una profesional de la estafa, yo me lo creí enterito".