"Telegram no es seguro": un experto en seguridad responde tras las acusaciones sobre la falta de seguridad en Signal

Cuando usamos una aplicación, uno de los puntos que miramos sin duda es la seguridad. Esto es algo verdaderamente importante, sobre todo en el campo de las aplicaciones de mensajería, donde todos queremos que nuestras conversaciones estén a salvo. Esto lo saben las empresas detrás de estas aplicaciones y obviamente se tratan de criticar entre ellas por esta materia.

La última polémica la está protagonizando Telegram, que acusa a Signal de ser un servicio poco seguro para poder atraer a cada vez más usuarios. Pero un experto en criptografía ha salido en X con un extenso hilo donde tiene una conclusión muy clara: "Telegram no es seguro, punto".

Un experto lo tiene claro: Telegram no es del todo seguro

Este mensaje tan tajante lo ha lanzado Matthew Green, profesor de criptografía en la Universidad Johns Hopkins. En su hilo comienza específicamente hablando de cómo Telegram no cifra las conversaciones de extremo a extremo, salvo que nosotros como usuarios activemos la opción 'chat secreto', haciendo que nuestros datos sean visibles en los servidores de Telegram.

Esto no ocurre con Signal que tiene esta característica activa por defecto como WhatsApp. E incluso el código de Signal es de código abierto y es consultado por expertos para evitar que pueda existir algún riesgo de seguridad. Pero pese a esta realidad, el director ejecutivo de Telegram, Pável Dúrov, no cesa en su intento de afirmar que Telegram es más seguro que Signal. Y ante esto, este profesor hace el símil con un aire jocoso que dice "esto es promover que el ketchup sea mejor para su automóvil que el aceite de motor sintético".

Recuerda que al principio Telegram tenía una criptografía "terrible e insegura", ya que se debía activar de manera manual en cada uno de los chats. Aunque desde Telegram, tras contsctar con Genbeta, sostiene que siempre han estado los chat encriptados y que tras diferentes concursos e incitación a su hackeo, no lo ha logrado nadie.

Pero el responsable de Telegram va más allá y sigue tirando piedras al techo de Signal al afirmar que ellos no tienen compilaciones reproducibles y Telegram si. Pero en estos casos demuestra claramente como si lo tienen para Android pero no para iOS porque Apple no da las facilidades necesarias para ello. Aquí nuevamente Telegram precisa lo siguiente:

Telegram admite compilaciones reproducibles tanto en Android como en iOS, lo que permite a cualquier investigador demostrar de forma independiente que las aplicaciones que distribuimos

Es por ello que este profesor afirma tajantemente que cuando una empresa quiere decir que su producto es mucho mejor que otros, en materia de seguridad no es lo mejor. Telegram ha quedado demostrado que no es completamente seguro con esta información y el experto lanza una reflexión:

Debes hacer lo que quieras con esta información. Piense en cuestiones de confidencialidad. Piense dónde opera Telegram sus servidores y en qué jurisdicciones gubernamentales trabajan. Decida si esto le importa. Simplemente no te lances porque estás desinformado.

