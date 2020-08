Haz que las apps de tu Mac luzcan acordes a macOS Big Sur con estos packs de iconos

A finales de junio Apple presentó oficialmente macOS 11 Big Sur, una nueva versión de su sistema operativo para ordenadores portátiles y de sobremesa. Aunque ya es posible probar la beta pública, cada vez queda menos para que llegue la versión final.

Uno de los aspectos más llamativos de esta nueva versión es su diseño, introduciendo varios cambios en la interfaz que buscan que macOS sea un sistema operativo más elegante y moderno (y más similar a la experiencia que encontramos en iPadOS e iOS).

Por este motivo, vamos a recomendar una serie de packs de iconos que nos ayudarán a que nuestras aplicaciones encajen perfectamente con la propuesta estética que propone esta nueva versión de macOS.

Cómo cambiar los iconos en macOS

Antes de nada, vamos a dejar claro cómo se pueden cambiar los iconos en macOS una vez que los tenemos descargados. El proceso es muy sencillo y será tan fácil como seleccionar la aplicación y pulsar 'Comando (⌘) + i'.

Se abrirá una ventana como la que aparece sobre estas líneas, y sólo quedará arrastrar el archivo de icono (o hacer CTRL + C y luego CTRL + V) para modificarlo por el que nosotros queramos.

Packs de iconos para macOS Big Sur

Elias Ruiz es el diseñador detrás de macosicons.com: una página web en la que podremos descargar 191 iconos de aplicaciones tan populares como 1Password, Adobe Photoshop, Bear o Day One.

Además de contar con tantos iconos, otro punto positivo es que podremos descargar todos los iconos (de manera individual o todo el pack) sin tener que pagar ni un céntimo.

Bas van der Ploeg es otro diseñador que nos ofrece un pack de iconos (esta vez una cantidad más reducida) que podemos descargar totalmente gratis. En total nos encontraremos con 18 iconos gratuitos, de apps tan conocidas como Skype, VLC o Tweetbot.

Download the icons for free at:



🔗 https://t.co/jEJADkk7ob pic.twitter.com/aHTDa2Ml0r — Bas van der Ploeg (@basvanderploeg) July 5, 2020

Por último, Raven Yu es un diseñador que hace unos días lanzó 'Discipline': un pack de iconos premium que cuenta actualmente con más de 100 aplicaciones. Nuevamente, son iconos de apps muy populares para macOS, y la verdad es que se ha preocupado de presentar un pack muy cuidado y coherente.

Eso sí, esta vez tocará pasar por caja, y habrá que pagar 5,99 dólares para poder descargar los 110 iconos con los que cuenta inicialmente este pack. Raven asegura en la web que "nos merecemos mejores iconos" que los que vienen por defecto.