Pedir copia al pagar con tarjeta es importante, pero te lo puedes ahorrar: así puede ser tu móvil el mejor sustituto

Si sueles abonar tus compras con tarjeta bancaria, seguro que estás cansado de la clásica pregunta "¿Quiere copia?". Aquí es donde se presenta la situación de aceptar el tener el papel que imprime el TPV con todos los datos del pago que se hizo o rechazarlo, siendo lo más habitual el responder "No, gracias".

Pero... ¿qué ocurre si no exiges este ticket y necesitas reclamar? Este es uno de los grandes debates que tenemos encima de la mesa en la actualidad en este sentido al poder reclamar si te cobran más de la cuenta en el negocio. Pero lo cierto es que en pleno 2023 el papel que nos ofrecen puede ser completamente prescindible al existir otros medios tecnológicos para consultar el cargo del TPV y poder reclamar.

Tu móvil puede sustituir los molestos tickets del TPV

Este debate emerge tras la publicación en el blog del Banco de España, donde se apunta a que decir que no a recibir el ticket del TPV puede ayudar al medioambiente. En concreto, lo explican de la siguiente manera: "Tal vez digas que no y probablemente esta es una buena decisión, no lo necesitas y, además, así proteges el medio ambiente". Pero también recuerda de lo importante que es consultar que nos han cobrado la cantidad adecuada en el negocio.

Pero para realizar esta comprobación podemos usar sistemas más adecuados del año 2023. Las aplicaciones bancarias a día de hoy ofrecen un muy buen sistema de notificaciones a todas las compras que se realizan que permiten precisamente comprobar el pago que se hace en el mismo momento en el que se acepta por el TPV.

La gran mayoría de bancos permite habilitar en su sistema de notificaciones la posibilidad de recibir un mensaje de texto, un email o una notificación push con la cantidad que se ha abonado. Todo para permitir comprobar este cargo, y posteriormente realizar también una trazabilidad del mismo en el extracto bancario, que sirve perfectamente de justificante a la hora de tener que formalizar alguna reclamación.

Pero además de las aplicaciones bancarias, también nos encontramos con las notificaciones automáticas que podemos configurar en Apple Pay, Google Pay u otros sistemas de pago con el teléfono móvil. De esta manera, vamos a tener dos 'checks', sobre todo para aquellos bancos donde activar estas notificaciones de cuesta una comisión, como es el caso de CaixaBank.

Y es que en estos casos la legislación no exige un documento concreto para realizar una reclamación de una compra. Es por ello que cualquier medio de prueba es válido como por ejemplo esta notificación. Haciendo que podamos prescindir del ticket del TPV por una notificación más adecuada al siglo 21.

Portada | Clay Banks

