Google eliminó más de 1.700 millones de anuncios "malos" en 2016

Google ha dado a conocer su Bad Ads Report, o informe de 'anuncios malos', que recoge las medidas que la compañía tomó contra la publicidad engañosa, malware y formatos dañinos para el usuario en 2016. En total, Google afirma haber eliminado 1.700 millones de anuncios que no cumplían sus políticas publicitarias, más del doble de los que retiró en 2015. Si usas en tu web servicios tan populares como AdSense, Ad-Exchange o Doubleclick, esto te interesa.

Scott Spencer, Direct of Product Management for Sustainable Ads en Google, nos comentaba en videoconferencia que están muy satisfechos con los resultados conseguidos, aunque confesaba que queda mucho trabajo por hacer. ¿Por qué ha aumentado el número de anuncios retirados? Scott nos explicaba que no es tanto por un incremento de publicidad mala, que también, sino porque han mejorado el procedimiento para detectar y eliminar anuncios perjudiciales:

Ampliamos nuestras políticas publicitarias para incrementar la protección de los usuarios contra ofertas engañosas y abusivas. Por ejemplo, en julio presentamos una política para prohibir los anuncios de préstamos vinculados a sueldos, que, a menudo, tienen como consecuencia unos pagos insostenibles y altas tasas de morosidad para los usuarios. En los seis meses desde el lanzamiento de esta política, retiramos más de 5 millones de anuncios de este tipo. En segundo lugar, mejoramos nuestra tecnología para detectar y retirar los anuncios más rápidamente. Por ejemplo, los anuncios del tipo “trick to clic" aparecen frecuentemente como advertencias del sistema para que los usuarios hagan clic sobre ellos, sin darse cuenta de que, con esta acción, pueden descargar software o malware dañinos en sus equipos. En 2016, nuestros sistemas detectaron y eliminaron un total de 112 millones de anuncios de este tipo, lo que supone 6 veces más que en 2015.

112 millones de los anuncios retirados son de los denominados "cazaclicks": el típico "tu PC puede estar infectado"

Un resumen en datos de los tipos de anuncios retirados

Anuncios de productos ilegales . El número de anuncios relacionados con productos ilegales que se eliminaron creció desde los 12,5 millones en 2015 a los 68 millones de 2016. En esta categoría entran, por ejemplo, productos farmacéuticos no aprobados por las autoridades pertinentes.

. El número de anuncios relacionados con productos ilegales que se eliminaron creció desde los 12,5 millones en 2015 a los 68 millones de 2016. En esta categoría entran, por ejemplo, productos farmacéuticos no aprobados por las autoridades pertinentes. Anuncios engañosos . Los anuncios tipo “¿corres el riesgo de padecer esta enfermedad rara que se come la piel?” o relacionados con los productos milagro también fueron de los más comúnmente eliminados en 2016. En total, se retiraron cerca de 80 millones de estos anuncios.

. Los anuncios tipo “¿corres el riesgo de padecer esta enfermedad rara que se come la piel?” o relacionados con los productos milagro también fueron de los más comúnmente eliminados en 2016. En total, se retiraron cerca de 80 millones de estos anuncios. Anuncios malos en móviles . Seguro que alguna vez estabas en una web desde el móvil y te ha saltado una descarga automática de una aplicación o te han redirigido a una página que no tenía nada que ver con el contenido que querías consultar. De este tipo de auto-clic se eliminaron 23.000 anuncios.

. Seguro que alguna vez estabas en una web desde el móvil y te ha saltado una descarga automática de una aplicación o te han redirigido a una página que no tenía nada que ver con el contenido que querías consultar. De este tipo de auto-clic se eliminaron 23.000 anuncios. Anuncios que intentan engañar al sistema. Hay algunos anunciantes que tratan de engañar a los sistemas de detección de Google para colar publicidad sobre productos prohibidos (como préstamos o suplementos alimenticios para perder peso). Aquí se eliminaron más de 7 millones de estos anuncios.

Google contra las fake news

Google también ha hablado en su informe de las fake news que tanto han dado que hablar en Facebook últimamente. La compañía ha detectado anunciantes que se hacen pasar por medios de comunicación, que cataloga como tabloid cloakers (encubridores como noticias). Pillaron a más de 1.300 usuarios con este tipo de acciones, que aprovechan la actualidad (elecciones, por ejemplo), para llamar la atención de los usuarios con anuncios que parecen noticias, pero que luego no lo son. Todas las cuentas de esos usuarios pillados fueron eliminadas y baneados para que no reincidan.

Para mostrar el alcance de estos encubridores como noticias, Google afirma que, sólo en el mes de diciembre de 2016, detectaron 22 cuentas distribuyendo anuncios vistos por más de 20 millones de personas.

A este mismo respecto, Spencer nos comenta que también detectaron webs que intentan engañar a los usuarios con sus contenidos y sacarle provecho al rendimiento publicitario correspondiente:

Desde noviembre a diciembre de 2016, analizamos 550 sitios sospechosos de hacerse pasar por organizaciones de noticias y que, por lo tanto, podrían infringir nuestras políticas, actuando contra 340 de ellas por infringir nuestras políticas (tanto por falsificación de identidad como por otros fraudes) y cerca de 200 editores fueron retirados permanentemente de nuestra red.

Aquí Spencer nos puso el ejemplo de webs que pretenden hacerse pasar por CNN, con logos y diseños parecidos.

Una carrera de fondo contra el ad-blocking

Aunque no de manera directa, parece más que claro que esta limpieza de anuncios y política de "respeto al usuario" tiene más que ver con frenar el fenómeno del ad-blocking, bloqueadores de anuncios que, en países como Reino Unido o Alemania, son usados por el 20% de los usuarios. Aquí Spencer nos responde políticamente: "esperamos que si el ecosistema publicitario mejora, descenderá el uso de bloqueadores de publicidad".

