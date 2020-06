Adiós a Ctrl+F: Google ahora resaltará y nos llevará a los términos que buscamos cuando entremos en una web

Un hecho que puede llegar a frustrar mucho a personas que utilizan Google, o cualquier buscador, es que los términos que se han introducido en la búsqueda, y que en la página del buscador se han resaltado en negrita, dentro de la web no se encuentren fácilmente. Es por ello, que muchos usuarios optan por hacer Ctrl+F justo al hacer click para entrar al enlace que Google brinda.

El problema es ese, que en lugar de una búsqueda, el proceso se convierte en dos, como mínimo, hasta que el navegador nos resalta el término deseado en Ctrl+F. Google quiere cambiar eso, y ha empezado por ayudarse de los fragmentos detacados , las cajitas de texto con información de una web que aparecen en la parte superior, para resaltar dentro de los enlaces los términos más relevantes de la búsqueda. Veamos cómo funciona este nuevo añadido, que de momento solo hemos podido usar en Chrome (ni en Edge ni Safari).

Siempre que el cuadro te aparezca como en la imagen superior, con texto marcado en negrita, al entrar, una parte relacionada del artículo se resaltará en amarillo. Si como en el ejemplo, el precio que queremos encontrar se encuentra al final del artículo, el navegador hará scroll automáticamente para que encontremos la información relevante sin hacer nada más.

Así, evitamos tener que hacer la búsqueda con Ctrl+F y hacer un scroll que puede ser molesto en webs grandes. Si el artículo es muy largo, se agradece que nos lleve al texto resaltado de forma automático. Según explica Google en Twitter, llevan trabajando en esto con AMP desde diciembre de 2018, y la semana pasada comenzó su despliegue en HTML.

There is no markup needed by webmasters. This happens automatically, using Scroll To Text for HTML pages https://t.co/cE9O2cBgKu. See also more background here: https://t.co/vKFmR3HLK3