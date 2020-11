El alucinante vestuario de 'Gambito de dama' y 'The Crown' puede verse al detalle en esta exposición virtual del Museo de Brooklyn

'Gambito de dama' ('The Queen's Gambit') está siendo una de las producciones que más está dando que hablar en los últimos meses. Se trata de una soberbia miniserie de época, que viene de la mano de Netflix, y que nos sumerge en el estratégico universo del ajedrez.

Como una buena serie de época, el vestuario es una parte imprescindible, y una exposición virtual creada por el Museo de Brooklyn y Netflix nos invita a conocer los detalles de vestuario de esta superproducción.

Solo estará disponible hasta el 13 de diciembre

Han bautizado a esta exposición virtual como ‘The Queen and The Crown’, y es que 'Gambito de dama' no es la única serie que forma parte de esta exposición online, y también podemos sumergirnos en el alucinante vestuario de otra superproducción: 'The Crown'.

En una era en la que está complicado salir de casa, viajar o visitar museos, se agradece poder asistir a una exposición virtual. Nos invitan a una experiencia autoguiada en la que podremos conocer detalles de los diseños de vestuario en una recreación del famoso museo estadounidense.

Entramos por las puertas del museo, y aparecemos de pronto en la tercera planta. Sobre el techo acristalado nos encontraremos con vestuarios de ambas series, y nos podremos acercar a cada uno haciendo click sobre el maniquí.

Es posible movernos en 360º y en la parte derecha encontraremos un menú desplegable con el que ir más fácilmente a los diferentes modelos disponibles en cada una de las serie (hay el doble en el caso de de 'Gambito de dama').

Información de las prendas, accesorios, fotografías con todo lujo de detalles o entrevistas a las personas responsables del vestuario de ambas producciones. Todo esto a golpe de click.

Valga la redundancia, una de las joyas de la corona de esta exposición es el vestido de novia que lució la princesa Diana de Gales en su boda. Hay que destacar que esta exposición virtual estará disponible hasta el próximo 13 de diciembre.