El arte de vender espejos en Wallapop: belleza, contorsionismo e imaginación al poder

Entré en Wallapop porque tenía una notificación (llevo detrás de unos libros un par de días) y cuando respondí al mensaje acabé entrando en el feed principal. Entre los primeros artículos me encontré un espejo gigante, junto a la ya clásica frase "urge venta por mudanza".

Además de darme cuenta de que me hace falta un espejo de cuerpo entero, algo que supongo que sabrán los que me han visto hacer combinaciones extrañas en los últimos meses, también reparé que no es nada fácil vender un espejo y al mismo tiempo proteger tu privacidad.

Ahí es cuando caí en el agujero de gusano. Puse "espejo" en el buscador y comencé a descubrir un universo de posturas imposibles, trozos de apartamento y medios cuerpos que aparecen enmarcados.

Imaginación al poder

Es complicado hacer una foto de frente al espejo y no aparecer, y es por eso que hay que recurrir a posiciones de yoga o a esconderse detrás de la cortina de baño (he pixelado las caras de las personas que aparezcan):

Busca el teléfono:

Los 'hackers'

Gracias a la edición fotográfica, es relativamente fácil conseguir que no aparezcas en el reflejo. Las opciones son muchas, desde aplicar un desenfoque digital, pixelar un trozo o colocar un emoji gigante:

Fotografía artística

Como los espejos tienen la cualidad de reflejar lo que hay frente a ellos, esto a veces da como resultado escenas que parecen más típicas de una fotografía artística de que de un anuncio de compraventa.

Flash: ¿acierto o error?

Hacer una foto con flash frente a un espejo no parece una buena idea, sobre todo si quieres salir y no acabar deslumbrado. En este caso, puede ser la solución perfecta para proteger tu identidad. Eso sí, la foto del producto no será precisamente atractiva.

El calzado no está en venta

Un recurso clásico a la hora de vender un espejo, sobre todo si no es de gran tamaño, es ponerlo en el suelo. De esta manera, sólo aparecerá la parte inferior de tu cuerpo en el reflejo.

Smartphone en la cara

Jugando un poco con la perspectiva, algo tan sencillo como colocar el smartphone a la altura de tu cara puede servir a la perfección si quieres ocultar tu identidad y sacar una foto rápida del producto:

Bendita mascarilla

En la era hemos vivido la mascarilla ha sido clave para evitar contagios y la propagación del coronavirus. De paso, ha sido tu aliada perfecta si no quieres que se sepa quien eres.

Hola, el espejo funciona

En contraposición a todos los anteriores, están aquellos vendedores que son demasiado perezosos para practicar todo lo anterior o simplemente les da igual aparecer en el anuncio (recuerdo que he pixelado sus caras).

Espero que estos usuarios consigan vender sus productos, y desde aquí les agradezco el hecho de haberme abierto esta pequeña ventana a sus casas y sus vidas. A veces la belleza y lo cotidiano se puede encontrar en algo tan aleatorio como en un anuncio de segunda mano.