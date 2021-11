Candide, la aplicación que nos ayuda a identificar plantas en fotografías incluso como bot de Twitter

Seguro que alguna vez, durante algún paseo por un parque, o pasando frente al jardín de alguien, estando dentro de algún establecimiento o sencillamente navegando por Internet, has visto alguna planta que te ha gustado y no has sabido identificar…

…y has pensado en lo bien que te vendría en ese momento tener a mano alguna clase de 'Shazam botánico', alguna aplicación que, con sólo mostrarle una foto de alguna planta, pudiera indicarte de cuál se trata, e incluso dar información sobre su cultivo.

Pues hoy te traemos una aplicación que nos ofrece exactamente eso, y que además está disponible tanto en versión web como móvil, así como en formato de bot de Twitter. ¿Su nombre? Candide.

Candide, dime qué planta es esta

Si has abierto en enlace del párrafo anterior, te encontrarás en una web con un visible botón que reza 'Identify now' que, al hacer clic en el mismo, nos permitirá seleccionar una foto en tu dispositivo de una planta —sirven tanto imágenes de la planta al completo como de hojas, flores o frutos—.

Gracias a su "sofisticado modelo de aprendizaje automático" —es decir, haciendo uso de la inteligencia artificial— bastará con esperar a que dicha imagen se suba a su servidor para que, en pocos segundos, nos muestre con qué especie de planta ha identificado nuestra foto.

Tenemos que intentar que la foto salga clara, e idealmente hacer varias desde varios ángulos, pero en la mayoría de los casos funcionará bien al primer intento, y la aplicación nos mostrará el nombre de la planta, una foto de su base de datos (para comparar) y un resumen de sus necesidades de sol, riego y cuidado, además de una selección de artículos útiles relacionados con la planta en cuestión, si los hubiera.

Y clicando en el botón 'Find Our More', la web nos conducirá a una ficha aún más completa, con varios detalles sobre el cultivo, las enfermedades y los usos de la planta, entre otra mucha información extra.

Pero existe otra opción para preguntarle a Candid sin ni siquiera tener que abrir su web: recurrir a su bot de Twitter. Basta con hacer mencionar su cuenta (@whatplantisthis) adjuntando una imagen, o bien mencionarle en una respuesta a una imagen ya subida (incluso por otro usuario) para que el bot nos responda también a través de Twitter. También funcionará si hacemos uso en nuestro tuit del hashtag #WhatPlantIsThis.