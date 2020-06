Conoce en qué cementerio está enterrado un famoso o indaga en la historia de tu ciudad con esta fascinante web

Find a Grave es una página web que presume de ser "la mayor recopilación de tumbas del mundo". De entrada, ya suena un tanto tétrico, pero la realidad es que estamos ante una plataforma que puede llegar a ser fascinante.

Básicamente, gracias a esta web podemos descubrir en qué cementerio del planeta está enterrado cierta celebridad o "antepasado". Por si fuera poco, es posible ver fotos y crear homenajes virtuales.

"Busque o explore cementerios y registros de tumbas de personas corrientes y famosas de todo el mundo".

Millones de entradas en cementerios de todo el mundo

Como vemos, en la portada podemos introducir el nombre de la persona que estamos buscando, indicando el nombre, apellido, el año de nacimiento o defunción (si lo sabemos) o la ubicación del cementerio.

Luego nos proporcionará un listado de personas que podrían coincidir, y en dicho listado ya podemos ver en qué cementerio está enterrada, si se trata de una persona famosa y la fecha de nacimiento y defunción.

Además de decirnos en qué cementerio está enterrada, en muchos casos nos proporcionarán las coordenadas exactas (por si pensamos visitarla). También podemos leer una pequeña biografía y ver fotos de la tumba publicadas por otros usuarios.

Los otros dos apartados importantes de esta plataforma son "Cementerios" y "Famosos". En el primero podremos buscar cementerios de todo el planeta, y un mapa nos dejará navegar para ver cuáles hay en nuestra zona.

En el buscador de personas famosas nos ofrecerá un listado de "más populares", encabezado por George Washington, Benjamin Franklin y William Shakespeare. Nuevamente, existe un apartado para buscar "sepulturas famosas por ubicación".

En "colaborar" podrás ayudar a que esta base de datos siga creciendo, añadiendo homenajes o cargando fotografías y que así otros usuarios puedan consultar la información que has proporcionado.

Personalmente, la parte que me parece más interesante de esta gigantesca base de datos es su capacidad para acercarnos a la historia de ciertos lugares y personas. Me he encontrado con tumbas en mi ciudad que desconocía, y he podido leer sobre cómo fue su vida sin salir de esta misma web.