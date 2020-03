Deep Purple, James Brown y otros 50 conciertos antológicos gratis online gracias al Montreux Jazz Festival

En estos días de confinamiento, son muchas las compañías y servicios que están ofreciendo su contenido de manera gratuita, para así hacer que este aislamiento sea un poco más llevadero.

Esto está ocasionando que tengamos acceso a cosas realmente interesantes sin pagar un céntimo, y esta es una de ellas. Desde su creación en 1967, por el Montreux Jazz Festival (Suiza) han pasado proyectos musicales que han marcado la historia, no solo del jazz, sino de la música en general.

"Llevar un poco de magia a tu casa"

La semana pasada tenían previsto revelar el cartel de su 54ª edición pero, debido a toda la situación actual, han tenido que posponer el anuncio hasta que la situación mejore sustancialmente.

"Debido a estas circunstancias excepcionales", este prestigioso festival ha decidido alegran a los fans de la música ofreciendo de manera gratuita cincuenta conciertos históricos, que ahora podemos disfrutar desde la comodidad de nuestras casas.

Due to the exceptional circumstances, we have decided to postpone the announcement of the line-up and will communicate a new date soon. During this period, we have made over 50 Festival concerts available to stream for free. https://t.co/d7dsCD2KF9 pic.twitter.com/XJWBzB2wNk — Montreux Jazz Festival (@MontreuxJazz) March 26, 2020

Estamos hablando de artistas de la talla de James Brown, Ray Charles, Wu-Tang Clan, Johnny Cash, Nina Simone, Marvin Gaye, Deep Purple, Lou Reed, Carlos Santana y muchos muchos más.

"Durante este período, el Festival de Jazz de Montreux quiere llevar un poco de magia a su casa. Esperamos que estos momentos de música y emoción mejoren su vida cotidiana".

Para poder disfrutar de estos conciertos, simplemente tendremos que ir a este enlace e introducir el código promocional "FREEMJF1M". En este apartado de la web podremos disfrutar de los conciertos gratuitos.