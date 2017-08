Descubre millones de webs útiles con un solo click

Muchas veces, nos centramos en buscar aplicaciones o software que nos ayude a realizar ciertas tareas, y nos olvidamos que existen ciertas webs que servirían para realizarlas al instante.

Por ejemplo, el otro días les hablábamos de una genial plataforma que sirve como navaja suiza para hacer todo tipo de cosas con archivos PDF, y hoy vamos a recomendar una web que alberga millones de páginas útiles.

El funcionamiento de Discuvver no puede ser más sencillo. Sólo existe un botón en la portada y cuando lo pulsemos seremos transportados inmediatamente a una página web aleatoria y con bastante utilidad.

Tienen una base de datos con más de 10 millones de páginas útiles.

Por ejemplo, he pulsado varias veces, y esto es lo que me he encontrado:

Una página que sugiere buenas películas para ver

Una plataforma que nos recuerda dónde tomamos unas fotos (según los datos EXIF)

Una web que te dice si tu teléfono funcionará con cierto operador

Como vemos, son muy variadas, pero todas ellas súper interesantes. Creo que es una genial página para tener en los favoritos y, cuando tengamos un rato libre, dejarnos sorprender con sus recomendaciones.

En Genbeta | Las 11 mejores webs de humor para empezar el día con una sonrisa